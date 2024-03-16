MHA also bans JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan) and JKPL (Aziz Sheikh) factions
PTI | New Delhi | Updated: 16-03-2024 11:06 IST | Created: 16-03-2024 10:51 IST
- Country:
- India
MHA also bans JKPL (Mukhtar Ahmed Waza), JKPL (Bashir Ahmad Tota), JKPL (Ghulam Mohammad Khan) and JKPL (Aziz Sheikh) factions.
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