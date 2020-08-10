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Mumbai, Aug 10 (PTI) METAL :

PTI | Mumbai | Updated: 10-08-2020 16:47 IST | Created: 10-08-2020 16:47 IST
Mumbai, Aug 10 (PTI) METAL :

METAL : (IN RS. PER KG) (INCLUSIVE OF GST)COPPER CABEL SCRAP 469.00 COPPER HEAVY SCRAPS 463.00COPPER ARMATURE (CREDIT) 449.00COPPER SHEET CUTTING --COPPER UTENSILS SCRAP 420.00BRASS SHEET CUTTING 327.00BRASS UTENSIL SCRAP 303.00ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 116.00ALUM EXTRUSION SCRAP 123.00GUN METAL SCRAP 360.00BRASS HONEY 308.00COPPER BILLETS 497.00ALUMINIUM INGOTS 149.00ZINC INGOTS 194.00LEAD INGOTS 154.00TIN INGOTS 1470.00NICKEL CATHODE 1100.00CC ROD 509.00 SUGAR RATES :- SUGAR :- S-30 3300 / 3382M-30 3410 / 3590 Mumbai :- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 365/400GINGER BLEACHED ----GINGER UNBLEACHED 285COPRA OFFICE ALAPUZHA 11000 COPRA OFFICE KOZIZODE 10600 COPRA RAJAPUR MUMBAI 13000COPRA EDIBLE MUMBAI 12800COCHIN COCONUT OIL --- COCONUT OIL MUMBAI 1665 T.P PTI MUM SVC SHWSHW

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