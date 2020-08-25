Mumbai, Aug 25 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Aug 25 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | New Delhi | Updated: 25-08-2020 18:33 IST | Created: 25-08-2020 18:33 IST
BULLION CLOSING(INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES )SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 64594.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51248.00 PURE GOLD (99.9) : 51454.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES) LONDON 25081730 (DATE&TIME) SILVER SPOT (IN RUPEES PER KILO ) : 64594.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51248.00 PURE GOLD (99.9) : 51454.00 PTI MUM SVC RUJRUJ