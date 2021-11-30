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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Outline Options For Cash System Reform

Reuters | Updated: 30-11-2021 06:37 IST | Created: 30-11-2021 06:37 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Outline Options For Cash System Reform

Reserve Bank of New Zealand: * SEEKING FEEDBACK ON ISSUES FACING CASH SYSTEM AND OPTIONS TO KEEP AOTEAROA'S CASH SYSTEM 'FIT FOR PURPOSE'

* CONSULTATION OUTLINES RANGE OF EXTERNAL DRIVERS FACING CASH SYSTEM * CONSULTATION SETS OUT 16 POSSIBLE POLICY RESPONSES THAT COULD HELP DELIVER A FIT FOR PURPOSE CASH SYSTEM

* CONSULTATION SETS OUT 8 POLICIES THAT COULD OPERATE AS COHERENT 'BUNDLE' TO APPROPRIATELY SHAPE INCENTIVES & ADDRESS RESERVE BANK'S OBJECTIVES * PLANS TO RELEASE A SUMMARY OF SUBMISSIONS RECEIVED ON ALL THREE PAPERS AND AN INDICATION OF NEXT STEPS BEFORE THE END OF APRIL 2022

* OPTIONS TO KEEP AOTEAROA'S CASH SYSTEM FIT FOR PURPOSE INCLUDE CONSOLIDATING PUBLIC & PRIVATE CASH SECTOR FUNCTIONS INTO 1/MORE PUBLIC UTILITIES Source text https://www.rbnz.govt.nz/news/2021/11/reserve-bank-outlines-options-for-cash-system-reform Further coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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