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BRIEF-RBNZ Details Planned Sales Of New Zealand Government Bonds

Reuters | Updated: 09-06-2022 03:25 IST | Created: 09-06-2022 03:25 IST
BRIEF-RBNZ Details Planned Sales Of New Zealand Government Bonds

Reserve Bank of New Zealand: * DETAILS PLANNED SALES OF NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS

* INTENDS TO COMMENCE SALES OF BONDS IN JULY 2022 AT A RATE OF NZ$5 BILLION PER FISCAL YEAR (JUNE YEAR) * IN ORDER TO RECORD INTENT TO PROCEED ON BASIS SET OUT IN THIS STATEMENT, RESERVE BANK AND NZDM HAVE SIGNED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

* SALES EXPECTED TO CONTINUE IN GRADUAL & PREDICTABLE MANNER, SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, UNTIL LSAP BOND HOLDINGS HAVE REDUCED TO ZERO Source text - http://bitly.ws/s7m2 Further company coverage:

Also Read: Reserve Bank comes out with provisioning norms for large NBFCs

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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