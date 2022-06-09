BRIEF-RBNZ Details Planned Sales Of New Zealand Government Bonds
Reserve Bank of New Zealand: * DETAILS PLANNED SALES OF NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS
* INTENDS TO COMMENCE SALES OF BONDS IN JULY 2022 AT A RATE OF NZ$5 BILLION PER FISCAL YEAR (JUNE YEAR) * IN ORDER TO RECORD INTENT TO PROCEED ON BASIS SET OUT IN THIS STATEMENT, RESERVE BANK AND NZDM HAVE SIGNED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
* SALES EXPECTED TO CONTINUE IN GRADUAL & PREDICTABLE MANNER, SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, UNTIL LSAP BOND HOLDINGS HAVE REDUCED TO ZERO Source text - http://bitly.ws/s7m2 Further company coverage:
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