Tennis-French Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

16-Karolina Pliskova (Czech Republic) v Sloane Stephens (U.S.) 3-Novak Djokovic (Serbia) v Aleksandar Kovacevic (U.S.)

5-Caroline Garcia (France) v Wang Xiyu (China) Not before 1845

8-Jannik Sinner (Italy) v Alexandre Muller (France) COURT SUZANNE-LENGLEN

Benoit Paire (France) v 14-Cameron Norrie (Britain) Elina Avanesyan (Russia) v 12-Belinda Bencic (Switzerland)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v Flavio Cobolli (Italy) 10-Petra Kvitova (Czech Republic) v Elisabetta Cocciaretto (Italy)

COURT SIMONNE-MATHIEU Kayla Day (U.S.) v Kristina Mladenovic (France)

10-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Fabio Fognini Elina Svitolina (Ukraine) v 26-Marta Trevisan (Italy)

Arthur Fils (France) v 29-Alejandro Davidovich Fokina (Spain)

