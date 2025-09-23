Air India Set to Soar from Navi Mumbai International Airport
Air India group will initiate flights from Navi Mumbai International Airport, enhancing domestic and international connections. Starting with 20 daily departures, plans include scaling up operations and expanding connectivity by 2026, positioning India as a global aviation hub. This initiative aligns with strategic goals for both Air India and Adani Airports.
The Air India group has announced plans to launch commercial flights from Navi Mumbai International Airport (NMIA) starting with its first operational phase, managed by Adani Airport Holdings Ltd. This development emphasizes Air India's dedication to improving domestic and international connectivity and fostering India's emergence as the third-largest air passenger market by 2030.
Initially, Air India Express, the group's value carrier, will manage 20 daily departures from NMIA, linking 15 cities across India. The group plans to escalate this number to 55 daily departures by mid-2026, incorporating international flights. By Winter 2026, operations aim to expand to 60 daily departures, connecting key domestic and international hubs.
Campbell Wilson, CEO of Air India, expressed eagerness to operate at NMIA, recognizing Mumbai's elevation to a multi-airport city. The partnership with Adani Airports seeks to create a significant transit hub. Arun Bansal, CEO of Adani Airport Holdings, welcomed Air India's expansion, seeing NMIA as a pivotal enhancement to India's twin-airport strategy, aiming to redefine Mumbai's aviation dynamics.
