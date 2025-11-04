Left Menu

Andhra Pradesh Courts Dubai Investors with Significant Support

Andhra Pradesh Municipal Administration Minister P Narayana assured Dubai-based investors of full support for investments in the state, highlighting its business-friendly environment. During meetings with various company leaders, Narayana encouraged participation in the CII Partnership Summit and discussed potential collaborations in logistics, healthcare, and district cooling systems.

Devdiscourse News Desk | Amaravati | Updated: 04-11-2025 21:23 IST | Created: 04-11-2025 21:23 IST
Andhra Pradesh Courts Dubai Investors with Significant Support
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

In an effort to boost economic collaboration, Andhra Pradesh Municipal Administration Minister P Narayana has extended a warm invitation to Dubai-based industrialists, offering comprehensive governmental support for their investments. The assurance was provided during a series of meetings with company heads in Dubai, according to a government source.

Narayana held discussions with leaders from major firms such as Apparel Group, Transworld Group, Burjeel Healthcare, and Tabreed Company. These meetings aimed to capitalize on Andhra Pradesh's business-friendly environment and the upcoming CII Partnership Summit in Visakhapatnam this November.

Focusing on specific sectors, Narayana emphasized the potential in logistics, healthcare, and district cooling systems, presenting Andhra Pradesh as a promising hub for international expansion. The minister urged attendance at the summit to further explore partnership opportunities in the state.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1

Controversy Over Elon Musk's Trillion-Dollar Compensation Proposal

 Global
2
CBI Cracks Down on Corrupt Punjabi Police DIG: Massive Cash and Assets Seized

CBI Cracks Down on Corrupt Punjabi Police DIG: Massive Cash and Assets Seize...

 India
3
Cricket Battles Escalate: Tensions Rise Between Rivals Pakistan and India

Cricket Battles Escalate: Tensions Rise Between Rivals Pakistan and India

 Global
4
Gujarat Govt Races to Address Unseasonal Rain Impact on Farmers

Gujarat Govt Races to Address Unseasonal Rain Impact on Farmers

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI and remote sensing fusion opens new frontier in global biodiversity conservation

How AI can be held responsible for its actions in society

Environmental and social responsibility translate into financial gains

Federated learning enables secure, decentralized public health systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025