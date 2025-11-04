Andhra Pradesh Courts Dubai Investors with Significant Support
Andhra Pradesh Municipal Administration Minister P Narayana assured Dubai-based investors of full support for investments in the state, highlighting its business-friendly environment. During meetings with various company leaders, Narayana encouraged participation in the CII Partnership Summit and discussed potential collaborations in logistics, healthcare, and district cooling systems.
In an effort to boost economic collaboration, Andhra Pradesh Municipal Administration Minister P Narayana has extended a warm invitation to Dubai-based industrialists, offering comprehensive governmental support for their investments. The assurance was provided during a series of meetings with company heads in Dubai, according to a government source.
Narayana held discussions with leaders from major firms such as Apparel Group, Transworld Group, Burjeel Healthcare, and Tabreed Company. These meetings aimed to capitalize on Andhra Pradesh's business-friendly environment and the upcoming CII Partnership Summit in Visakhapatnam this November.
Focusing on specific sectors, Narayana emphasized the potential in logistics, healthcare, and district cooling systems, presenting Andhra Pradesh as a promising hub for international expansion. The minister urged attendance at the summit to further explore partnership opportunities in the state.
