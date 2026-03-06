Left Menu

Cyprus Shifts EU Meetings Online Amid Middle East Tensions

Due to ongoing conflicts in the Middle East, Cyprus has decided to hold all EU meetings initially scheduled in March online or postpone them. This decision aims to ensure predictability and avoid inconvenience for participating delegations, as explained by a Cypriot official to Reuters.

  • Country:
  • Belgium

In response to disruptive Middle East conflicts, Cyprus will transition all EU meetings originally set for March to online platforms or delay them, a Cypriot official informed Reuters. This strategic move seeks to maintain predictability and convenience for delegate parties.

The official confirmed that the prioritization of virtual meetings is a precautionary measure designed to avert unpredictability amidst an unstable geopolitical climate. This approach reflects Cyprus's commitment to facilitating seamless EU interactions despite regional turmoil.

By opting for virtual or postponed gatherings, Cyprus aims to uphold orderly operations and minimize complications for international delegations, reaffirming its adaptive stance in these challenging times.

(With inputs from agencies.)

