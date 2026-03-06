Cyprus Shifts EU Meetings Online Amid Middle East Tensions
Due to ongoing conflicts in the Middle East, Cyprus has decided to hold all EU meetings initially scheduled in March online or postpone them. This decision aims to ensure predictability and avoid inconvenience for participating delegations, as explained by a Cypriot official to Reuters.
The official confirmed that the prioritization of virtual meetings is a precautionary measure designed to avert unpredictability amidst an unstable geopolitical climate. This approach reflects Cyprus's commitment to facilitating seamless EU interactions despite regional turmoil.
By opting for virtual or postponed gatherings, Cyprus aims to uphold orderly operations and minimize complications for international delegations, reaffirming its adaptive stance in these challenging times.
(With inputs from agencies.)
