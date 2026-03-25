SF Holding's Leap to AA: Pioneering Sustainability in Global Logistics
SF Holding, Asia’s largest integrated logistics service provider, has achieved an 'AA' rating in MSCI ESG Ratings, reinforcing its leadership in sustainable practices in the logistics industry. The company focuses on green logistics, carbon management, and social responsibility, aiming for net-zero emissions by 2050.
This accolade underscores SF Holding's commitment to green logistics and ESG integration. With ambitions of net-zero greenhouse gas emissions by 2050, the company employs a robust carbon management strategy and leverages digital innovation to drive industry-wide low-carbon transitions.
Not only focusing on environmental efforts, SF Holding also prioritizes social responsibilities and corporate governance. The logistics giant supports rural revitalization, champions diversity, and upskills employees while maintaining rigorous governance standards, enhancing its global reputation as a sustainable logistics leader.
(With inputs from agencies.)