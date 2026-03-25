Left Menu

SF Holding's Leap to AA: Pioneering Sustainability in Global Logistics

SF Holding, Asia’s largest integrated logistics service provider, has achieved an 'AA' rating in MSCI ESG Ratings, reinforcing its leadership in sustainable practices in the logistics industry. The company focuses on green logistics, carbon management, and social responsibility, aiming for net-zero emissions by 2050.

Devdiscourse News Desk | Hong Kong | Updated: 25-03-2026 17:58 IST | Created: 25-03-2026 17:58 IST
SF Holding, the largest integrated logistics service provider in Asia, has ascended to an 'AA' rating in the latest MSCI ESG Ratings, distinguishing itself as a leader in sustainable logistics practices.

This accolade underscores SF Holding's commitment to green logistics and ESG integration. With ambitions of net-zero greenhouse gas emissions by 2050, the company employs a robust carbon management strategy and leverages digital innovation to drive industry-wide low-carbon transitions.

Not only focusing on environmental efforts, SF Holding also prioritizes social responsibilities and corporate governance. The logistics giant supports rural revitalization, champions diversity, and upskills employees while maintaining rigorous governance standards, enhancing its global reputation as a sustainable logistics leader.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026