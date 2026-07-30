Quake Aftermath: Major Companies Halt Operations in Kumamoto
A magnitude 7.1 earthquake in Kumamoto, Japan, has led to operational suspensions from major companies, impacting industries such as automotive, electronics, and manufacturing. Key players like Toyota, Nissan, and Sony are conducting damage assessments and safety inspections to resume operations. The quake resulted in at least 17 fatalities.
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A seismic event of magnitude 7.1 has shaken Kumamoto and surrounding prefectures in Japan, prompting several major companies to suspend operations. The quake, which occurred on Tuesday, has sadly claimed at least 17 lives.
Affected industries include automotive, with Toyota and Nissan partially suspending activities to ensure repair safety. Electronics giant Sony has halted its semiconductor manufacturing for damage evaluations.
Additional assessments are ongoing at facilities owned by companies including AEON Kyushu, Aisin, and Melco Mobility Solutions. Safety remains a top priority as businesses work diligently to restore normal operations.