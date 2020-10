Scoreboard of the IPL match between Kolkata Knight Riders and Kings XI Punjab here on Saturday

Kolkata Knight Riders Innings: Rahul Tripathi b Shami 4 Shubman Gill run out (Mandeep/Simran Singh) 57 Nitish Rana run out (Shami/Pooran) 2 Eoin Morgan c Maxwell b Ravi Bishnoi 24 Dinesh Karthik run out (Pooran/Simran Singh) 58 Andre Russell c Simran Singh b Arshdeep Singh 5 Pat Cummins not out 5 Extras: (B-1, LB-2, W-6) 9 Total: (6 wickets in 20 Overs) 164 Fall of Wickets: 12-1, 14-2, 63-3, 145-4, 150-5, 164-6

Bowling: Mohammed Shami 4-0-30-1, Arshdeep Singh 4-1-25-1, Chris Jordan 4-0-37-0, Mujeeb Ur Rahman 4-0-44-0, Ravi Bishnoi 4-0-25-1. (MORE) PTI APAAPA