Scoreboard: India vs Pakistan

Scoreboard of the T20 match between India and Pakistan in the Commonwealth Games here on Sunday.

Pakistan Women: Muneeba Ali c and b Sneh Rana 32 I Javed c Yastika Bhatia b Meghana Singh 0 Bismah Maroof lbw Sneh Rana 17 Omaima Sohail run out (Radha Yadav/Shafali Verma) 10 Ayesha Naseem c Rodrigues b Renuka Singh 10 Aliya Riyaz run out Sabbineni Meghana 18 Fatima Sana c and b Shafali Verma 8 Kainat Imtiiaz b Radha Yadav 2 Diana Baig st Yastika Bhatia b Radha Yadav 0 Tuba Hussan run out (sub) Deol/Radha Yadav 1 Aman Amin not out 0 Extras: (W-1) 1 Total: 99 (all out in 18 overs) Fall of wickets: 0-1, 50-2, 51-3, 66-4, 80-5, 96-6, 96-7, 97-8, 99-9, 99-10 Bowling: Renuka Singh 4-1-20-1, Meghana Singh 2-0-21-1, Deepti Sharma 3-0-17-0, Sneh Rana 4-0-15-2, Radha Yadav 3-0-18-2, Shafali Verma 2-0-8-1.

India Women: Shafali Verma c Munneba Ali b Tuba Hussan 16 Smriti Mandhana not out 63 S Meghana b Omaima Sohail 14 Jemimah Rodrigues not out 2 Extras: (B-2, LB-1, W-4) 7 Total: 102 (for 2 in 11.4 overs) Fall of wickets: 1-61, 2-94.

Bowling: Diana Baig 2-0-14-0, Anam Amin 2-0-26-0, Fatima Sana 2.4-0-21-0, Tuba Hassan 2-0-18-1,Omaima Sohail 3-0-20-1.

