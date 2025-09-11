SSC Revamps Exam Normalization with Equipercentile Method
The Staff Selection Commission (SSC) introduces a new normalization method based on the equipercentile system for its recruitment examinations. This method aligns candidates' scores by comparing their percentile ranks within shifts, ensuring fair score comparisons despite varying shift difficulties.
The Staff Selection Commission (SSC) has instituted a novel approach to the normalization of scores in its examinations, aiming for greater fairness in candidate evaluations.
Previously relying on top and average scores, SSC now employs the equipercentile method, focusing on shifting candidates' percentile ranks to determine relative performance. This innovative method aims to balance out differences in examination difficulty across different shifts.
On June 2, details of this new procedure were made available online, signaling SSC's commitment to fairer assessments and ongoing system improvements.
