Honoring Dinkar: A Legacy of Patriotism and Poetic Brilliance

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and his deputies paid homage to legendary Hindi poet Ramdhari Singh 'Dinkar' on his birth anniversary. They highlighted his contributions to literature and patriotism. Dinkar's works continue to inspire with themes of revolution, courage, and nationhood.

Devdiscourse News Desk | Lucknow | Updated: 23-09-2025 09:30 IST | Created: 23-09-2025 09:30 IST
  • Country:
  • India

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and his deputies paid tributes to legendary Hindi poet Ramdhari Singh 'Dinkar' on his birth anniversary, acknowledging his monumental contributions to literature and his fervent call for patriotism.

Adityanath lauded Dinkar as a 'great litterateur' and 'vigilant guardian of culture,' whose writings resonate with themes of revolution, farmers' struggles, and battlefield valor. He emphasized that Dinkar's works continue to inspire generations towards patriotism, courage, and justice.

Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak echoed these sentiments, praising Dinkar's powerful voice and passionate writings that embody India's soul. Dinkar, a celebrated poet of modern Hindi literature, is revered for works like 'Rashmirathi' and 'Kurukshetra,' blending patriotism, social consciousness, and historical themes.

(With inputs from agencies.)

