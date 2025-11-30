Left Menu

Rajnath Singh Boosts Indigenous Defence Innovations in Kanpur

Defence Minister Rajnath Singh reviewed new indigenous military products at DMSRDE in Kanpur, highlighting the city's role in India's defence ecosystem. He interacted with scientists, witnessed demonstrations, and acknowledged innovations aimed at enhancing military capabilities. The visit underscores Kanpur's growing importance in defence research and manufacturing.

Devdiscourse News Desk | Kanpur | Updated: 30-11-2025 21:19 IST | Created: 30-11-2025 21:19 IST
Defence Minister Rajnath Singh, on a highly anticipated visit to Kanpur, reviewed a suite of innovative indigenous military products at the Defence Materials and Stores Research and Development Establishment (DMSRDE). The visit marked a significant step in reinforcing Kanpur's emerging role in India's defence manufacturing landscape, according to officials.

Arriving amid stringent security measures, Singh traveled directly to the DMSRDE from the airport, where he paid respects to former president and scientist Dr. APJ Abdul Kalam. A closed-door session with DMSRDE's Chairman, SB Kamad, followed, where Singh reviewed breakthroughs in next-gen materials bolstering military capabilities.

The Defence Minister's engagement with senior scientists emphasized advancements in operational capabilities and battlefield protection. His visit, also marked by interactions with research teams, reinforces government support for Kanpur's ascent as a hub for defence innovation and advanced military manufacturing.

(With inputs from agencies.)

