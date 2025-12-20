Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram: A Historical Haven for Tamil Pilgrims in Varanasi
Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram in Varanasi has been a sanctuary for Tamil Nadu pilgrims since 1863. Established by Nattukottai Chettiars, it offers accommodation, amenities, and pooja materials for pilgrims, preserving traditions for over 50 years. Managed by a dedicated society, it continues to serve with minimal costs.
Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram, one of Varanasi's most longstanding rest houses, has cater to Tamil Nadu pilgrims since its establishment in 1863 by the Nattukottai Chettiars.
The Satram, situated in the Sigra area, provides lodging and essential services to visitors, maintaining sacred traditions like offering necessary pooja materials for temple rituals.
Consistently operating even during historical adversities such as World War II, the Satram remains a trusted resting spot due to its affordable services and historical significance, ensuring a welcoming experience for many Tamil pilgrims each year.
