Left Menu

Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram: A Historical Haven for Tamil Pilgrims in Varanasi

Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram in Varanasi has been a sanctuary for Tamil Nadu pilgrims since 1863. Established by Nattukottai Chettiars, it offers accommodation, amenities, and pooja materials for pilgrims, preserving traditions for over 50 years. Managed by a dedicated society, it continues to serve with minimal costs.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 20-12-2025 10:05 IST | Created: 20-12-2025 10:05 IST
Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram: A Historical Haven for Tamil Pilgrims in Varanasi
  • Country:
  • India

Sri Kasi Nattukottai Nagara Satram, one of Varanasi's most longstanding rest houses, has cater to Tamil Nadu pilgrims since its establishment in 1863 by the Nattukottai Chettiars.

The Satram, situated in the Sigra area, provides lodging and essential services to visitors, maintaining sacred traditions like offering necessary pooja materials for temple rituals.

Consistently operating even during historical adversities such as World War II, the Satram remains a trusted resting spot due to its affordable services and historical significance, ensuring a welcoming experience for many Tamil pilgrims each year.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Bank of Japan's Rate Dilemma: Can They Convince the Market?

Bank of Japan's Rate Dilemma: Can They Convince the Market?

 Global
2
Asian Markets Rebound Amid Tech Turnaround and BOJ Rate Expectations

Asian Markets Rebound Amid Tech Turnaround and BOJ Rate Expectations

 Global
3
Australia Initiates National Gun Buyback Post Sydney Attack

Australia Initiates National Gun Buyback Post Sydney Attack

 Australia
4
Political Dynamics: Eduardo Bolsonaro Loses Seat Amid International Influence Attempts

Political Dynamics: Eduardo Bolsonaro Loses Seat Amid International Influenc...

 Brazil

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Truth crisis in AI era is human, not technological

Ethics must catch up with rapid adoption of generative AI in higher education research

Financial institutions turn to adaptive AI to close fraud detection gaps

Industry 4.0 and 5.0 technologies reshaping food service operations

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025