Kanye West Concert Ignites Fury in Albania

Albania's Prime Minister faced backlash over allocating €4 million for a Kanye West concert, despite widespread protests and calls for his resignation. The concert aims to counter potential embarrassment from cancelation, following Kanye's ban across Europe for controversial remarks. The event is expected to generate €100 million in revenue.

Devdiscourse News Desk | Albanias Prime Minister On Wednesday Defended A Decision To Spend Million Million On A Concert By Us Rapper Kanye West | Updated: 08-07-2026 21:26 IST | Created: 08-07-2026 21:26 IST
Kanye West Concert Ignites Fury in Albania
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Albanian Prime Minister Edi Rama defended his administration's decision to allocate €4 million for a Kanye West concert on Wednesday. This decision has sparked public outrage amid widespread protests demanding Rama's resignation. The controversial rapper, also known as YE, has faced bans in several European countries for remarks praising Adolf Hitler and using Nazi imagery.

The July 11 concert will be held in a makeshift stadium near Tirana, organized to host nearly 25,000 foreign visitors from 80 countries who purchased tickets. Prime Minister Rama emphasized this measure's urgency, citing the need to prevent Albania from an international embarrassment.

Despite the anticipated €100 million revenue for Albania due to increased tourism and accommodation bookings, Rama's announcement received harsh criticism on social media. Protests, initially sparked by a luxury resort project linked to Jared Kushner, have evolved, encompassing broader issues like coastal developments and allegations of government corruption.

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