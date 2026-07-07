Bilateral Boost: Modi and Prabowo Forge Stronger Indo-Indonesian Ties

Indian Prime Minister Narendra Modi is visiting Indonesia to meet President Prabowo Subianto, aiming to finalize agreements spanning defense, health, and food security. As part of the visit, both leaders will initiate restoration at the Prambanan temple and discuss significant missile system deals.

Devdiscourse News Desk | Indias Prime Minister Narendra Modi Is Scheduled To Meet Indonesias President Prabowo Subianto On Tuesday | Updated: 07-07-2026 05:30 IST | Created: 07-07-2026 05:30 IST
Bilateral Boost: Modi and Prabowo Forge Stronger Indo-Indonesian Ties
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Narendra Modi, India's Prime Minister, is set to meet Indonesia's President Prabowo Subianto, solidifying ties between two of the world's most populous nations. The visit aims to finalize agreements in various sectors, including defense and food security.

During his first trip to Indonesia since 2023, Modi is visiting cities such as Jakarta and Yogyakarta. Discussions with President Prabowo will cover memorandums of understanding in health, space, pharmaceuticals, and food security, as noted by Sandeep Chakravorty, India's ambassador to Indonesia.

The leaders plan to announce restoration efforts for Prambanan, Indonesia's largest Hindu temple, leveraging their collaboration to address maritime security and ink a missile agreement with BrahMos. Import-export dynamics, especially in commodities like palm oil and coal, are also on the table, reflecting strategic economic considerations.

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