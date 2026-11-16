Grammys 2027 nominations: RAYE leads with 11 nods as Rosalia, Miranda Lambert, Ella Langley score big

The Recording Academy announced the nominations for the 69th Grammy Awards on Monday, November 16. The nominations cover 12 fields and 100 categories, with several artists competing for some of the biggest awards of the year.

ANI | Updated: 16-11-2026 22:39 IST | Created: 16-11-2026 22:39 IST
Grammys 2027 nominations: RAYE leads with 11 nods as Rosalia, Miranda Lambert, Ella Langley score big
RAYE (L) Taylor Swift (R) (Photo/instagram/@raye/@@taylorswift). Image Credit: ANI

The 2027 Grammy nominations are out, and British singer RAYE is leading the race with 11 nominations, followed by Spanish singer ROSALÍA with nine. Several big names, including Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars and Phoebe Bridgers, have also made it to the list for the 69th edition of the music awards. The nominations were announced by the Recording Academy on Monday, November 16, across 12 fields and 100 categories.

British singer RAYE has topped the list of nominations for the 2027 Grammy Awards with 11 nods, while Spanish singer ROSALÍA has secured nine nominations. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars and several other popular artists are also in the running for the music awards. The Recording Academy announced the nominations for the 69th Grammy Awards on Monday, November 16. The nominations cover 12 fields and 100 categories, with several artists competing for some of the biggest awards of the year.

The eligibility period for the 2027 Grammy Awards covers music released between August 31, 2025, and August 28, 2026. The Recording Academy’s nearly 16,000 voting members will cast their votes between December 10, 2026, and January 7, 2027. Check full list of winners here

General Field 1. Record of the Year

Man I Need, Olivia Dean (Zach Nahome, producer; Charlie Holmes & Zach Nahome, engineers/mixers; Simon Francis, mastering engineer) Choosin’ Texas, Ella Langley (Miranda Lambert, Ella Langley & Ben West, producers; Dave Clauss & Ben West, engineers/mixers; Pete Lyman, mastering engineer)

I Just Might, Bruno Mars (D’Mile & Bruno Mars, producers; Bryce Bordone, Serban Ghenea, Anthony Masino, Charles Moniz & Gabriel Roth, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer)

WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE (Rachel Keen & Mike Sabath, producers; Tony Maserati, Rachel Keen, Hal Ritson & Alex Robinson, engineers/mixers; Mike Hillier, mastering engineer) the cure, Olivia Rodrigo (Daniel Nigro, producer; Chris Kasych, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer)

Berghain, ROSALÍA, Björk, Yves Tumor (Noah Goldstein, Jake Miller, David Rodríguez, ROSALÍA & Dylan Wiggins, producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Manny Marroquin, Jake Miller, Billy Ray, David Rodríguez, Marta Salogni, Bergur Thorisson & Harry Wilson, engineers/mixers; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers)

The Fate of Ophelia, Taylor Swift (Max Martin, Shellback & Taylor Swift, producers; Serban Ghenea & Lasse Mårtén, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer” Dracula, Tame Impala With JENNIE (Sarah Aarons & Kevin Parker, producers; Eric J. Dubowsky, Jung Eun-kyung & Kevin Parker, engineers/mixers; Matt Colton, mastering engineer)

Album of the Year Lost Weekend, Phoebe Bridgers (Jack Antonoff, Tony Berg, Phoebe Bridgers & Ethan Gruska, producers; Jack Antonoff, Sam Gazarian, Cam Gilfoy, Oli Jacobs, Will Maclellan, Jack Manning, Kellie McGrew, Joey Miller, Mike Mogis, Rob Moose, Dani Perez, Laura Sisk & Greg White, engineers/mixers; Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Christian Lee Hutson & Marshall Vore, songwriters; Ruairi O’Flaherty, mastering engineer)

The Art of Loving, Olivia Dean (Julian Bunetta, Bastian Langebæk, Zach Nahome, John Ryan & Max Wolfgang, producers; Jeff Gunnell, Charlie Holmes & Zach Nahome, engineers/mixers; Olivia Dean, Matt Hales, Bastian Langebæk & Max Wolfgang, songwriters; Simon Francis, mastering engineer) Dandelion, Ella Langley (Austin Goodloe, Miranda Lambert, Ella Langley & Ben West, producers; Chuck Ainlay, Dave Clauss, Austin Goodloe, Mike Stankiewicz & Ben West, engineers/mixers; Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters; Andrew Mendelson, mastering engineer)

The Romantic, Bruno Mars (D’Mile & Bruno Mars, producers; Bryce Bordone, Jeff Chestek, Serban Ghenea, Anthony Masino, Charles Moniz & Gabriel Roth, engineers/mixers; Brody Brown, D’Mile, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer) THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE (Pete Clements, Chris Hill, Rachel Keen, Tom Richards & Mike Sabath, producers; Jon Castelli, Andrew Dudman, Tony Maserati, Rachel Keen & Alex Robinson, engineers/mixers; Graeme Blevins, Matt Brooks, Pete Clements, Augie Haas, Chris Hill, Paul Murray, Rachel Keen, Tom Richards, Mike Sabath & Oscar Stieler, songwriters; Mike Hillier, mastering engineer)

you seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo (Daniel Nigro, producer; Chris Kasych, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Amy Allen, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters; Mike Bozzi & Randy Merrill, mastering engineers) LUX (Complete Works), ROSALÍA (Noah Goldstein, Elliott Kozel, David Rodríguez, ROSALÍA & Dylan Wiggins, producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tom Elmhirst, Tristan Hoogland, Manny Marroquin, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers/mixers; Noah Goldstein, Elliott Kozel, Jake Miller, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins, songwriters; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers)

The Life of a Showgirl, Taylor Swift (Max Martin, Shellback & Taylor Swift, producers; Erik Arvinder, Willem Bleeker, Mattias Bylund, Serban Ghenea, Lasse Mårtén, Max Martin & Shellback, engineers/mixers; Max Martin, Shellback & Taylor Swift, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer) Song of the Year

Berghain Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vilam Tobella & Dylan Wiggins, songwriters (ROSALÍA, Björk, Yves Tumor)

Choosin’ Texas Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters (Ella Langley)

the cure Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

hate that i made you love me Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, songwriters (Ariana Grande)

I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Man I Need Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome, songwriters (Olivia Dean)

Risk it All Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, songwriters (Bruno Mars)

WHERE IS MY HUSBAND! Rachel Keen & Mike Sabath, songwriters (RAYE)

Best New Artist Angine de Poitrine

Geese Ella Langley

Slayyyter SIENNA SPIRO

Don Toliver Remi Wolf

The Womack Sisters Producer of the Year, Non-Classical

Tony Berg Dernst “D’Mile” Emile II

Noah Goldstein Miranda Lambert

Mike Sabath Songwriter of the Year, Non-Classical

Amy Allen Edgar Barrera

RAYE Joybeth Taylor

Theron Thomas Best Pop Solo Performance

Man I Need, Olivia Dean Risk It All, Bruno Mars

WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE the cure, Olivia Rodrigo

Sauvignon Blanc, ROSALÍA Best Pop Duo/Group Performance

RUNWAY, Lady Gaga, Doechii Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter

Click Clack Symphony., RAYE Featuring Hans Zimmer The Life of a Showgirl, Taylor Swift, Sabrina Carpenter

Dracula, Tame Impala With JENNIE Best Asian Pop Music Performance

Sunset Kiss, BABYMETAL, Polyphia Unang Kilig, BINI

BANG BANG, IVE 404 (New Era), KiiiKiii

YES, LiSA VISA, SB19

Best Pop Vocal Album The Art of Loving, Olivia Dean

petal, Ariana Grande The Romantic, Bruno Mars

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE you seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo

Best Dance/Electronic Recording Lights Burn Dimmerl, Fred again.., (Jamie T)

Fred again.., producer; Tom Norris, mixer I Feel So Free, Madonna

Madonna & Stuart Price, producers; Stuart Price, mixer CRANK, Slayyyter

Wyatt Bernard & Austin Corona, producers; Clint Gibbs, mixer My Old Ways, Tame Impala

Kevin Parker, producer; Kevin Parker, mixer Melatonin, Tinashe

nightfeelings, Ricky Reed & Zack Sekoff, producers; Tom Norris, mixer Music, underscores

underscores, producer; underscores, mixer Best Dance Pop Recording

Blue Moon, Zara Larsson Margo XS, MNEK & Zhone, producers; Tom Norris, mixer

Danceteria, Madonna Cirkut, Madonna, Stuart Price & Andrew Watt, producers; Stuart Price, mixer

Life Boat., RAYE Punctual, Rachel Keen & Jordan Riley, producers; Jon Castelli, mixer

DANCE…, Slayyyter Valley Girl, producer; Clint Gibbs, mixer

Too Easy, Tinashe kimj & Zack Sekoff, producers; Tom Norris, mixer

Best Dance/Electronic Album CONFESSIONS II, Madonna

Sexistential, Robyn SOMA, Skrillex

WOR$T GIRL IN AMERICA, Slayyyter Deadbeat, Tame Impala

Best Remixed Recording Beto’s Horns (fred remix)

Fred again.. & Tom Norris, remixers (Fred again.., CA7RIEL & Paco Amoroso) I Just Might (Austin Millz remix)

Austin Millz, remixer (Bruno Mars, Austin Millz) Love Sensation

Stuart Price, remixer (Madonna & Kylie Minogue) Opalite (Chris Lake Remix)

Chris Lake, remixer (Taylor Swift) A Question of Trust - Boys Noize Remix

Boys Noize, remixer (Nine Inch Nails, Boys Noize) WHERE IS MY HUSBAND!

David Guetta & Hypaton, remixers (RAYE, David Guetta, Hypaton) Best Rock Performance

Sarniezz, Angine de Poitrine Lost Boys, Phoebe Bridgers

Trinidad, Geese what’s wrong with me, Olivia Rodrigo, Robert Smith

In The Stars, The Rolling Stones Best Metal Performance

The Edge of Perfection, Anthrax Hive Mind, Knocked Loose Featuring Denzel Curry

Your Ghost Again, Mastodon Let There Be Shred, Megadeth

End of You, Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante Best Rock Song

In The Stars Mick Jagger & Keith Richards, songwriters (The Rolling Stones)

Lost Boys Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson & Marshall Vore, songwriters (Phoebe Bridgers)

My Only Angel Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler & Dominic Harrison, songwriters (Aerosmith, YUNGBLUD)

Streets of Minneapolis - Radio Mix Bruce Springsteen, songwriter (Bruce Springsteen)

Trinidad Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green & Cameron Winter, songwriters (Geese)

what’s wrong with me Daniel Nigro, Olivia Rodrigo & Sasha Sloan, songwriters (Olivia Rodrigo, Robert Smith)

Your Favorite Toy Foo Fighters, songwriters (Foo Fighters)

Best Rock Album Vol.II, Angine de Poitrine

Your Favorite Toy, Foo Fighters The Wow! Signal, Muse

Foreign Tongues, The Rolling Stones Frozen Charlotte, Jack White

Best Alternative Music Performance Fabienk, Angine de Poitrine

Kill Me, Phoebe Bridgers Au Pays du Cocaine, Geese

Reliquia, ROSALÍA Showbiz, Hayley Williams

Best Alternative Music Album I Must Be Dreaming, Alabama Shakes

Lost Weekend, Phoebe Bridgers Music, Fashion, Film, Charli xcx

Getting Killed, Geese The Mountain, Gorillaz

LUX (Complete Works), ROSALÍA Best R&B Solo Performance

MORNING DEW (DONK), Beyoncé Out The Window, Kehlani

Let Me, Victoria Monét Pressha, Jill Scott

What You Need, Tems Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance

Fallin’, Chris Brown Featuring Leon Thomas 47th Street, Lalah Hathaway Featuring J. Ivy

Sweet Nuthins, Kehlani Featuring Leon Thomas Mess, PJ Morton Featuring Keyon Harrold

To B Honest, Jill Scott Featuring JID Best Traditional R&B Performance

I Found Myself, Durand Bernarr Can’t Let Go, Lalah Hathaway

Beautiful People, Jill Scott My Muse, Leon Thomas

If I Let You, The Womack Sisters Best R&B Song

Let Me Jahshua Brown, Darhyl Camper, Jr., Jeff Gitelman, Tiyon Mack, Victoria Monét & Branden Rowell, songwriters (Victoria Monét)

My Muse Lazaro A. Camejo, Rob Gueringer, Nile Eugene Hargrove, Peter Lee Johnson, Marcus Clayton Paul, David Kenneth Phelps & Leon Thomas,

songwriters (Leon Thomas) Out The Window

Antonio Dixon, Kehlani Parrish, Ashton Norful, Khris Riddick-Tynes & Talay Riley, songwriters (Kehlani) Pressha

Adam Blackstone, Jill Scott & Vincent Tolan, songwriters (Jill Scott) What You Need

Ronald Banful & Temilade Openiyi, songwriters (Tems) Best Progressive R&B Album

BERNARR., Durand Bernarr Waves, Moonchild

The Last Balloon, Tank and The Bangas PHOLKS, Leon Thomas

Distracted, Thundercat Best R&B Album

BROWN (The Chocolate Edition), Chris Brown When The City Sleeps, Alex Isley

Kehlani, Kehlani Saturday Night, PJ Morton

To Whom This May Concern, Jill Scott Best Rap Performance

Good Flirts, Baby Keem Featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd ErrTime, Cardi B

Run It Back!!, De La Soul Featuring Nas LET ‘EM KNOW, T.I.

Body, Don Toliver Best Melodic Rap Performance

This Woman, Busta Rhymes (& J Dilla Featuring D’Angelo) Safe, Cardi B Featuring Kehlani

girl, get up., Doechii Featuring SZA E85, Don Toliver

Watching Us, Wale Featuring Leon Thomas Best Rap Song

E85 Derek Anderson, Aaron Paryce Cheung, Jaasu Mallory, Jacques Webster & Caleb Toliver, songwriters (Don Toliver)

ErrTime Matthew Allen, Javaan Durrell Anderson, Belcalis Almanzar, Ronnie Jackson, James D. Steed & Jordan Thorpe, songwriters (Cardi B)

girl, get up. Darius Scott, Jaylah Hickmon, Jahlil Gunter, Solána Rowe, Anthony “Moosa” Tiffith Jr. & Anthony “Top Dawg” Tiffith, songwriters (Doechii Featuring SZA)

LET ‘EM KNOW T.I. & Pharrell Williams, songwriters (T.I.)

Spend Dat Caresha Romeka Brownlee, Akil King, Maurice Simmonds & Anthony Germaine White, songwriters (Yung Miami)

Best Rap Album DILLAGENCE II, Busta Rhymes (& J Dilla)

AM I THE DRAMA?, Cardi B God Gotta Afro & Gold Hoops, Rapsody

OCTANE, Don Toliver everything is a lot., Wale

BULLY - DELUXE, Kanye West (Ye) Best Jazz Performance

In Walked Bud Jon Batiste

Good Life - TAMRON HALL Main Title Theme The Baylor Project

Sophisticated Lady Cécile McLorin Salvant, Metropole Orkest & Jules Buckley

The Lady is a Tramp Deborah Silver & Diane Schuur

i get along without you very well (except sometimes) Nicole Zuraitis, Christian McBride, Gilad Hekselman & Dan Pugach

Best Jazz Instrumental Album Monk Movements, Jon Batiste

We Dream, Lakecia Benjamin Forever Yours: The Farewell Performance (Live), Chick Corea

Leave That In There, Sullivan Fortner Side-Eye III+, Pat Metheny

Best Traditional Pop Vocal Performance A Couple Minutes, Olivia Dean

For Good, Cynthia Erivo, Ariana Grande Madwoman, Laufey

I Hate The Way I Look Today., RAYE all that’s left, Nicole Zuraitis Featuring Gilad Hekselman

Best Traditional Pop Vocal Album Good Grief, Sara Bareilles

The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney Better Broken, Sarah McLachlan

An Offering: Live at Speakeasy Studios, Leslie Odom Jr. Whatever’s Clever!, Charlie Puth

Best Contemporary Instrumental Album Monk Meditations, Jon Batiste

Lullaby for the Lost, Donny McCaslin A Six String Odyssey, Six String Symphony

Somni, Snarky Puppy, Metropole Orkest & Jules Buckley BaRcoDe, Ben Wendel

Best Musical Theater Album CHESS the Musical

Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham & Aaron Tveit, principal vocalists; Benny Andersson, Ludvig Andersson & Brian Usifer, producers (Benny Andersson & Björn Ulvaeus, composers; Tim Rice, lyricist) (2025 Broadway Cast) The Lost Boys

Shoshana Bean, LJ Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak & Maria Wirries, principal vocalists; Kyler England, Adrianne Gonzalez, Gabriel Mann & Ethan Popp, producers; Kyler England, Adrianne Gonzalez & Gabriel Mann, composers/lyricists (Original Broadway Cast) Ragtime

Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross & Brandon Uranowitz, principal vocalists; Lynn Ahrens, Sean Patrick Flahaven & Stephen Flaherty, producers (Stephen Flaherty, composer; Lynn Ahrens, lyricist) (2025 Broadway Cast) Schmigadoon!

Alex Brightman, Sara Chase & Ana Gasteyer, principal vocalists; Doug Besterman, David Chase, Cinco Paul & Scott M. Riesett, producers; Cinco Paul, composer & lyricist (Schmigadoon! Original Broadway Company) Two Strangers (Carry A Cake Across New York)

Christiani Pitts & Sam Tutty, principal vocalists; Jim Barne, Nick Finlow, Tim Jackson & Lux Pyramid, producers; Jim Barne, composer; Kit Buchan, lyricist (Original Broadway Cast) Best Country Solo Performance

The Whole World, Vince Gill Choosin’ Texas, Ella Langley

Dry Spell, Kacey Musgraves Can’t Sit Still, Lainey Wilson

Gary, Stephen Wilson Jr. Best Country Duo/Group Performance

Butterfly Zac Brown Band Featuring Dolly Parton

Here Mumford & Sons Featuring Chris Stapleton

Horses and Divorces Kacey Musgraves featuring Miranda Lambert

Light of a Clear Blue Morning Dolly Parton Featuring Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah & Reba McEntire

Phone, Keys, Wallet Lainey Wilson, John Mayer

Best Country Song Beautiful Things

Jessi Alexander, Jessie Jo Dillon, Connie Harrington & Megan Moroney, songwriters (Megan Moroney) Choosin’ Texas

Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters (Ella Langley) Dry Spell

Luke Laird, Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves) Hardwired

Black Francis, Jesse Frasure, Adam Hood, Miranda Lambert & Stephen Wilson Jr., songwriters (Stephen Wilson Jr.) Phone, Keys, Wallet

Trannie Anderson, Jon Decious, Kid Harpoon, Summer Overstreet, Dan Pellarin, Dallas Wilson & Lainey Wilson, songwriters (Lainey Wilson, John Mayer) Best Traditional Country Album

Clovis, Charley Crockett 50 Years From Home: Down At The Borderline, Vince Gill

Banks Of The Trinity, Cody Johnson Workin’ Man: Willie Sings Merle, Willie Nelson

Once Upon a Second Time Around, Charlie Worsham Best Contemporary Country Album

Mount Pleasant, Kelsea Ballerini Cherry Valley, Carter Faith

Dandelion, Ella Langley Cloud 9, Megan Moroney

Middle of Nowhere, Kacey Musgraves Best American Roots Performance

Still Crying, Sara Bareilles You Without Me, Brandi Carlile

Coyote, Chuck Leah Human Mind, Mavis Staples

No Kings, Jesse Welles Featuring Joan Baez Best Americana Performance

Heartland, Sara Bareilles Returning To Myself, Brandi Carlile

Sad and Beautiful World, Mavis Staples Mill Town Flood, Billy Strings

Masks Off, Jesse Welles Best American Roots Song

Masks Off Jesse Welles, songwriter (Jesse Welles)

My Full Name Madison Cunningham, songwriter (Madison Cunningham)

Returning To Myself Brandi Carlile, songwriter (Brandi Carlile)

Tennessee Sunshine Mary Dawood Catlin, Todd Catlin & Grant Maloy Smith, songwriters

(Grant Maloy Smith) Waist Deep

Zac Cockrell, Heath Fogg & Brittany Howard, songwriters (Alabama Shakes) Best Americana Album

Returning To Myself, Brandi Carlile Sad And Beautiful World, Mavis Staples

Future Soul, Tedeschi Trucks Band Masks Off, Jesse Welles

World’s Gone Wrong, Lucinda Williams Best Bluegrass Album

Rattlin’ Bones, Bronwyn Safe, Sensible And Sane, Alison Brown & Steve Martin

Bluegrass Women, Lindsay Lou So Much For Goodbyes, Billy Strings

Earl Jam 2, Tony Trischka Best Traditional Blues Album

Zydeco Trailrides and Southern Soul, Sean Ardoin & Kreole Rock and Soul Featuring Mr. Sipp B.B. King’s Blues Summit 100, Joe Bonamassa

Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, (Morgan Freeman), Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra, Martin Gellner BLUES NOW, GA-20 with Charlie Musselwhite

Slideways, Lil’ Ed & The Blues Imperials Best Contemporary Blues Album

Alive! (Live), Fantastic Negrito Paper Doll (Live), Samantha Fish

Just Say Yes, Ruthie Foster Hard Road, Christone “Kingfish” Ingram

The Breakdown, Keb’ Mo’ Best Contemporary Folk Album

Le Sigh, Kris Angelis Ace, Madison Cunningham

The Great Divide: The Last Of The Bugs, Noah Kahan Lost Cause Lover Fool, The Milk Carton Kids

Bloodline, Mon Rovîa Best Gospel Performance/Song

Thank You For Everything Kirk Franklin, Karen Clark Sheard; Kirk Franklin, songwriter

Watches Over Me Cory Henry Featuring Hezekiah Walker & The Brent Fischer Orchestra;

Cory Henry, songwriter Promises 2.0

Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers Mercy

PJ Morton; PJ Morton, songwriter At The Cross

CeCe Winans Best Contemporary Christian Music Performance/Song

God I’m Just Grateful Elevation Worship, Chandler Moore; Joshua Emanuel Coleman, Pat Barrett, Steven Furtick, Chandler Moore & Abubakar Baker Shariff-Farr, songwriters

Ale-luya Medley Israel & New Breed; Kevin Camp, Nate Diaz, Israel Houghton, Angel Omar Martinez & Aaron Moses, songwriters

The Jesus I Know Now Brandon Lake, Lainey Wilson; Luke Laird, Brandon Lake, Emily Weisband & Lainey Wilson, songwriters

Living Water Lecrae; Miles Corayer, Jonah Glass, Lasanna Harris, Andrew “Lihtz” Howard, Lecrae Moore, Joel McNeill & John McNeill, songwriters

Left It In The River Jamie MacDonald; Jonathan Gamble, Jamie MacDonald & Colby Wedgeworth, songwriters

Worthy Of It All (Worthy) CeCe Winans

Best Gospel Album Devotion, Cory Henry

Revival: Live in Dallas, Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers Closer (Live In Chicago), Jonathan McReynolds

Sunday Morning, PJ Morton The Hymns, CeCe Winans

Best Contemporary Christian Music Album Shiloh, DOE

CORITOS Vol. 2, Israel & New Breed KING OF HEARTS - IN THE ROOM!, Brandon Lake

Jamie MacDonald, Jamie MacDonald Breathe On It, Tauren Wells

Best Latin Song Ahí

Aubrey Drake Graham, Carolina Giraldo Navarro, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Daniel Echavarría Oviedo, songwriters (KAROL G, Drake) ¿Cómo se ama?

Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) Hasta Jesús Tuvo un Mal Día

Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting) La Perla

Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (ROSALÍA, Yahritza Y Su Esencia) Niño

Santiago Alvarado, Mario Del Transito Cocomarola, Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J) Best Latin Pop Album

NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO, KAROL G FEMME FATALE, Mon Laferte

MUDA, Carín León ¿Dónde Es El After?, Rawayana

Bendito Verano, ELENA ROSE Best Música Urbana Album

Cosa Nuestra: Capítulo 0, Rauw Alejandro OMERTA, J Balvin, Ryan Castro

HOPI SENDÉ, Ryan Castro OMAKASE, Alvaro Diaz

EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO, Feid Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko

Best Música Mexicana Album (Including Tejano) LO QUE ME FALTA POR LLORAR, Grupo Frontera

Aunque Me Duela, Lupita Infante La Madrina, Mari Nobre

DINASTÍA (DELUXE), Peso Pluma, Tito Double P ¡VIDA MÉXICO!, Carlos Rivera

Best Tropical Latin Album País Portatil, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

El Alma en Clave, Luis Enrique Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca

Más Que Palabras, Grupo Niche El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives

Best Global Music Performance Varuvaaiy, Devan Ekambaram Featuring Susha

Una Flor En Cada Estrella, KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez Bando [Orchestral], Angélique Kidjo Featuring Pharrell Williams & Quavo

Porcelana, ROSALÍA, Dougie F Dai Dai, Shakira, Burna Boy

Best African Music Performance Gratitude, Asake

Aye Kan (Are You Coming Back?), Angélique Kidjo & Ayra Starr No Tradition, No Africa, King Ayisoba Featuring Rocky Dawuni

Big Daddy, Tems Jogodo, Wizkid & Asake

Best Global Music Album EQUILIBRIVM, Anitta

Oriadé, Davido HOPE!!, Angélique Kidjo

Starrgirl, Ayra Starr Love Is A Kingdom, Tems

Best Reggae Album Too Too Bad, Buju Banton

Exile, Chronixx Brightside, Ziggy Marley

The Art of Acceptance, Protoje SUPERNOVA, Runkus

Lottery, Shaggy Best Children’s Music Album

All in Good Time, Snooknuk Hasta La Vista…Baby, Lucky Diaz And The Family Jam Band

Little Birdie’s Big Symphony, Scott & Mark Hoying Magnificent, Lachi

Starchild, Vol. 1, Divinity Roxx and Divi Roxx Kids Best Comedy Album

Good Girl, Nikki Glaser Joy in The Trenches, Trevor Noah

Legacy, Wanda Sykes 100 Sound Effects, Fred Armisen

Take a Banana for the Ride, Jeff Ross The Unstoppable…, Dave Chappelle

Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording Future Boy, Michael J. Fox

The Look, Michelle Obama The Man on the Run, Paul McCartney, Morgan Neville

Remix Meditation, Lil Jon Star of the Show: My Life on Stage, Dolly Parton

Vagabond: A Memoir, Tim Curry Best Compilation Soundtrack for Visual Media

The Devil Wears Prada 2 (Various Artists)

Stranger Things Season 5 (Various Artists)

Wicked: For Good (Various Artists)

The Wizard of Oz at Sphere The Wizard of Oz at Sphere

Wuthering Heights Charli xcx

Best Score Soundtrack for Visual Media The Odyssey

Ludwig Göransson, composer One Battle After Another

Jonny Greenwood, composer Project Hail Mary

Daniel Pemberton, composer Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Ludwig Göransson, composer Widow’s Bay

David Fleming, composer Best Song Written for Visual Media

House [From “Wuthering Heights”] John Cale & Charli xcx, songwriters (Charli xcx Featuring John Cale)

I Knew It, I Knew You [From “Toy Story 5”] Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Need Someone [From “The Pitt”] Andrew Bird, songwriter (Andrew Bird, Gavin Brivik)

No Place Like Home [From “Wicked: For Good”] Stephen Schwartz, songwriter (Cynthia Erivo)

RUNWAY [From “The Devil Wears Prada 2”] Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’Mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga, Doechii)

Best Music Video Lost Boys

Phoebe Bridgers Lance Oppenheim & Pablo Rochat, video directors; Pierre Moulène & Christian Vazquez, video producers

STORM GENER8ION, Yung Lean

Romain Gavras, video director; Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat & Maeva Tenneroni, video producers hate that i made you love me

Ariana Grande Christian Breslauer, video director; Mike Breslauer, Andrew Lerios & Luga Podesta, video producers

Click Clack Symphony. RAYE (Featuring Hans Zimmer)

Dave Meyers, video director; Maggie Curwin, video producer Berghain

ROSALÍA (Featuring Björk & Yves Tumor) Nicolas Mendez, video director; Alba Barneda & Maria Rubio, video producers

Best Music Film To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World

Earth, Wind & Fire Ahmir “Questlove” Thompson, video director; Samantha Grogin, Ahmir “Questlove” Thompson, Arron Saxe, Dave Sirulnick & KB White, video producers

Hit Me Hard and Soft: The Tour Live Billie Eilish

James Cameron & Billie Eilish, video directors; Michelle An, Maggie Baird, Steve Berman, John Brooks, Geoff Burdick, James Cameron, Paul Clarke, Chelsea Dodson, Billie Eilish, John Janick, Justin Lubliner, Jason Owen & Maria Wilhelm, video producers Man on the Run

Paul McCartney Morgan Neville, video director; Michele Anthony, David Blackman, Ben Chappell, Morgan Neville, Scott Rodger, Chloe Simmons & Meghan Walsh, video producers

EPiC: Elvis Presley in Concert (Elvis Presley)

Baz Luhrmann, video director; Jeremy Castro, Matthew Gross, Baz Luhrmann, Colin Smeeton & Schuyler Weiss, video producers Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story

(Various Artists) Ally Pankiw, video director; Dan Levy & Christina Piovesan, video producers

Best Album Cover God Gotta Afro & Gold Hoops

Patso Dimitrov & Darin Gilliam, art directors (Rapsody) Sad And Beautiful World

Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez & Elizabeth De La Piedra, art directors (Mavis Staples)

This Mirror Weighs a Ton Nick Steinhardt & Addie Wagenknecht, art directors (Interpol)

West End Girl Leith Clark & Nieves González, art directors (Lily Allen)

WHAT HAPPENED TO THE STREETS? Tina Ibañez, art director (21 Savage)

Best Engineered Album, Non-Classical The Art of Loving

Julian Bunetta, Austin Christy, Dan Ewins, Jeff Gunnell, Charlie Holmes, Zach Nahome, John Ryan, Jan Trafas, Max Wolfgang & Matt Zara, engineers; Simon Francis, mastering engineer (Olivia Dean) LUX (Complete Works)

Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tom Elmhirst, Nigel Godrich, Tristan Hoogland, Mike Larson, Manny Marroquin, Jake Miller, Joaquim Monte, Alberto Pérez, Billy Ray, David Rodríguez, Marta Salogni, Bergur Thorisson & Harry Wilson, engineers; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (ROSALÍA) Middle of Nowhere

Bryce Bordone, Serban Ghenea, Konrad Snyder & Mike Stankiewicz, engineers; Adam Grover, mastering engineer (Kacey Musgraves) Nine Inch Noize

Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, engineers; Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, mastering engineers (Nine Inch Nails, Boys Noize) The Thread

Joe Dougherty, Chris Greatti, Mitch McCarthy, Adam Schoeller & Willow Smith, engineers; Nathan Dantzler, mastering engineer (WILLOW) Best Immersive Audio Album

Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (50th Anniversary Edition) Greg Penny, immersive mix engineer; Greg Penny, immersive producer (Elton John)

Ghost of Yōtei (Original Soundtrack) Eric Schilling, immersive mix engineer; Kellogg Boynton, Keith Leary, Peter Scaturro & Herbert Waltl, immersive producers (Toma Otowa)

The Grotesque & The Sublime Daniel Shores, immersive mix engineer; Daniel Shores, immersive mastering engineer (Iceland Symphony Orchestra)

One Size Fits All Karma Auger & Erich Gobel, immersive mix engineers; Joe Travers, immersive producer (Frank Zappa, The Mothers Of Invention)

petal John Hanes, immersive mix engineer (Ariana Grande)

The eligibility period for the 2027 Grammy Awards covers music released between August 31, 2025, and August 28, 2026. The Recording Academy’s nearly 16,000 voting members will cast their votes between December 10, 2026, and January 7, 2027. The 69th Grammy Awards will take place on February 7, 2027, at the Crypto.com Arena in Los Angeles. The ceremony will be broadcast live on ABC, Disney+ and Hulu at 7 pm ET (4 pm PT). (ANI)

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