Grammys 2027 nominations: RAYE leads with 11 nods as Rosalia, Miranda Lambert, Ella Langley score big
The Recording Academy announced the nominations for the 69th Grammy Awards on Monday, November 16. The nominations cover 12 fields and 100 categories, with several artists competing for some of the biggest awards of the year.
The 2027 Grammy nominations are out, and British singer RAYE is leading the race with 11 nominations, followed by Spanish singer ROSALÍA with nine. Several big names, including Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars and Phoebe Bridgers, have also made it to the list for the 69th edition of the music awards. The nominations were announced by the Recording Academy on Monday, November 16, across 12 fields and 100 categories.
British singer RAYE has topped the list of nominations for the 2027 Grammy Awards with 11 nods, while Spanish singer ROSALÍA has secured nine nominations. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bruno Mars and several other popular artists are also in the running for the music awards. The Recording Academy announced the nominations for the 69th Grammy Awards on Monday, November 16. The nominations cover 12 fields and 100 categories, with several artists competing for some of the biggest awards of the year.
The eligibility period for the 2027 Grammy Awards covers music released between August 31, 2025, and August 28, 2026. The Recording Academy’s nearly 16,000 voting members will cast their votes between December 10, 2026, and January 7, 2027. Check full list of winners here
General Field 1. Record of the Year
Man I Need, Olivia Dean (Zach Nahome, producer; Charlie Holmes & Zach Nahome, engineers/mixers; Simon Francis, mastering engineer) Choosin’ Texas, Ella Langley (Miranda Lambert, Ella Langley & Ben West, producers; Dave Clauss & Ben West, engineers/mixers; Pete Lyman, mastering engineer)
I Just Might, Bruno Mars (D’Mile & Bruno Mars, producers; Bryce Bordone, Serban Ghenea, Anthony Masino, Charles Moniz & Gabriel Roth, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer)
WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE (Rachel Keen & Mike Sabath, producers; Tony Maserati, Rachel Keen, Hal Ritson & Alex Robinson, engineers/mixers; Mike Hillier, mastering engineer) the cure, Olivia Rodrigo (Daniel Nigro, producer; Chris Kasych, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer)
Berghain, ROSALÍA, Björk, Yves Tumor (Noah Goldstein, Jake Miller, David Rodríguez, ROSALÍA & Dylan Wiggins, producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Manny Marroquin, Jake Miller, Billy Ray, David Rodríguez, Marta Salogni, Bergur Thorisson & Harry Wilson, engineers/mixers; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers)
The Fate of Ophelia, Taylor Swift (Max Martin, Shellback & Taylor Swift, producers; Serban Ghenea & Lasse Mårtén, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer” Dracula, Tame Impala With JENNIE (Sarah Aarons & Kevin Parker, producers; Eric J. Dubowsky, Jung Eun-kyung & Kevin Parker, engineers/mixers; Matt Colton, mastering engineer)
Album of the Year Lost Weekend, Phoebe Bridgers (Jack Antonoff, Tony Berg, Phoebe Bridgers & Ethan Gruska, producers; Jack Antonoff, Sam Gazarian, Cam Gilfoy, Oli Jacobs, Will Maclellan, Jack Manning, Kellie McGrew, Joey Miller, Mike Mogis, Rob Moose, Dani Perez, Laura Sisk & Greg White, engineers/mixers; Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Christian Lee Hutson & Marshall Vore, songwriters; Ruairi O’Flaherty, mastering engineer)
The Art of Loving, Olivia Dean (Julian Bunetta, Bastian Langebæk, Zach Nahome, John Ryan & Max Wolfgang, producers; Jeff Gunnell, Charlie Holmes & Zach Nahome, engineers/mixers; Olivia Dean, Matt Hales, Bastian Langebæk & Max Wolfgang, songwriters; Simon Francis, mastering engineer) Dandelion, Ella Langley (Austin Goodloe, Miranda Lambert, Ella Langley & Ben West, producers; Chuck Ainlay, Dave Clauss, Austin Goodloe, Mike Stankiewicz & Ben West, engineers/mixers; Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters; Andrew Mendelson, mastering engineer)
The Romantic, Bruno Mars (D’Mile & Bruno Mars, producers; Bryce Bordone, Jeff Chestek, Serban Ghenea, Anthony Masino, Charles Moniz & Gabriel Roth, engineers/mixers; Brody Brown, D’Mile, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer) THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE (Pete Clements, Chris Hill, Rachel Keen, Tom Richards & Mike Sabath, producers; Jon Castelli, Andrew Dudman, Tony Maserati, Rachel Keen & Alex Robinson, engineers/mixers; Graeme Blevins, Matt Brooks, Pete Clements, Augie Haas, Chris Hill, Paul Murray, Rachel Keen, Tom Richards, Mike Sabath & Oscar Stieler, songwriters; Mike Hillier, mastering engineer)
you seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo (Daniel Nigro, producer; Chris Kasych, Mitch McCarthy & Daniel Nigro, engineers/mixers; Amy Allen, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters; Mike Bozzi & Randy Merrill, mastering engineers) LUX (Complete Works), ROSALÍA (Noah Goldstein, Elliott Kozel, David Rodríguez, ROSALÍA & Dylan Wiggins, producers; Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tom Elmhirst, Tristan Hoogland, Manny Marroquin, Jake Miller, David Rodríguez & Harry Wilson, engineers/mixers; Noah Goldstein, Elliott Kozel, Jake Miller, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins, songwriters; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers)
The Life of a Showgirl, Taylor Swift (Max Martin, Shellback & Taylor Swift, producers; Erik Arvinder, Willem Bleeker, Mattias Bylund, Serban Ghenea, Lasse Mårtén, Max Martin & Shellback, engineers/mixers; Max Martin, Shellback & Taylor Swift, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer) Song of the Year
Berghain Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vilam Tobella & Dylan Wiggins, songwriters (ROSALÍA, Björk, Yves Tumor)
Choosin’ Texas Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters (Ella Langley)
the cure Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)
hate that i made you love me Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, songwriters (Ariana Grande)
I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)
Man I Need Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome, songwriters (Olivia Dean)
Risk it All Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, songwriters (Bruno Mars)
WHERE IS MY HUSBAND! Rachel Keen & Mike Sabath, songwriters (RAYE)
Best New Artist Angine de Poitrine
Geese Ella Langley
Slayyyter SIENNA SPIRO
Don Toliver Remi Wolf
The Womack Sisters Producer of the Year, Non-Classical
Tony Berg Dernst “D’Mile” Emile II
Noah Goldstein Miranda Lambert
Mike Sabath Songwriter of the Year, Non-Classical
Amy Allen Edgar Barrera
RAYE Joybeth Taylor
Theron Thomas Best Pop Solo Performance
Man I Need, Olivia Dean Risk It All, Bruno Mars
WHERE IS MY HUSBAND!, RAYE the cure, Olivia Rodrigo
Sauvignon Blanc, ROSALÍA Best Pop Duo/Group Performance
RUNWAY, Lady Gaga, Doechii Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter
Click Clack Symphony., RAYE Featuring Hans Zimmer The Life of a Showgirl, Taylor Swift, Sabrina Carpenter
Dracula, Tame Impala With JENNIE Best Asian Pop Music Performance
Sunset Kiss, BABYMETAL, Polyphia Unang Kilig, BINI
BANG BANG, IVE 404 (New Era), KiiiKiii
YES, LiSA VISA, SB19
Best Pop Vocal Album The Art of Loving, Olivia Dean
petal, Ariana Grande The Romantic, Bruno Mars
THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., RAYE you seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo
Best Dance/Electronic Recording Lights Burn Dimmerl, Fred again.., (Jamie T)
Fred again.., producer; Tom Norris, mixer I Feel So Free, Madonna
Madonna & Stuart Price, producers; Stuart Price, mixer CRANK, Slayyyter
Wyatt Bernard & Austin Corona, producers; Clint Gibbs, mixer My Old Ways, Tame Impala
Kevin Parker, producer; Kevin Parker, mixer Melatonin, Tinashe
nightfeelings, Ricky Reed & Zack Sekoff, producers; Tom Norris, mixer Music, underscores
underscores, producer; underscores, mixer Best Dance Pop Recording
Blue Moon, Zara Larsson Margo XS, MNEK & Zhone, producers; Tom Norris, mixer
Danceteria, Madonna Cirkut, Madonna, Stuart Price & Andrew Watt, producers; Stuart Price, mixer
Life Boat., RAYE Punctual, Rachel Keen & Jordan Riley, producers; Jon Castelli, mixer
DANCE…, Slayyyter Valley Girl, producer; Clint Gibbs, mixer
Too Easy, Tinashe kimj & Zack Sekoff, producers; Tom Norris, mixer
Best Dance/Electronic Album CONFESSIONS II, Madonna
Sexistential, Robyn SOMA, Skrillex
WOR$T GIRL IN AMERICA, Slayyyter Deadbeat, Tame Impala
Best Remixed Recording Beto’s Horns (fred remix)
Fred again.. & Tom Norris, remixers (Fred again.., CA7RIEL & Paco Amoroso) I Just Might (Austin Millz remix)
Austin Millz, remixer (Bruno Mars, Austin Millz) Love Sensation
Stuart Price, remixer (Madonna & Kylie Minogue) Opalite (Chris Lake Remix)
Chris Lake, remixer (Taylor Swift) A Question of Trust - Boys Noize Remix
Boys Noize, remixer (Nine Inch Nails, Boys Noize) WHERE IS MY HUSBAND!
David Guetta & Hypaton, remixers (RAYE, David Guetta, Hypaton) Best Rock Performance
Sarniezz, Angine de Poitrine Lost Boys, Phoebe Bridgers
Trinidad, Geese what’s wrong with me, Olivia Rodrigo, Robert Smith
In The Stars, The Rolling Stones Best Metal Performance
The Edge of Perfection, Anthrax Hive Mind, Knocked Loose Featuring Denzel Curry
Your Ghost Again, Mastodon Let There Be Shred, Megadeth
End of You, Poppy, Amy Lee, Courtney LaPlante Best Rock Song
In The Stars Mick Jagger & Keith Richards, songwriters (The Rolling Stones)
Lost Boys Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson & Marshall Vore, songwriters (Phoebe Bridgers)
My Only Angel Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler & Dominic Harrison, songwriters (Aerosmith, YUNGBLUD)
Streets of Minneapolis - Radio Mix Bruce Springsteen, songwriter (Bruce Springsteen)
Trinidad Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green & Cameron Winter, songwriters (Geese)
what’s wrong with me Daniel Nigro, Olivia Rodrigo & Sasha Sloan, songwriters (Olivia Rodrigo, Robert Smith)
Your Favorite Toy Foo Fighters, songwriters (Foo Fighters)
Best Rock Album Vol.II, Angine de Poitrine
Your Favorite Toy, Foo Fighters The Wow! Signal, Muse
Foreign Tongues, The Rolling Stones Frozen Charlotte, Jack White
Best Alternative Music Performance Fabienk, Angine de Poitrine
Kill Me, Phoebe Bridgers Au Pays du Cocaine, Geese
Reliquia, ROSALÍA Showbiz, Hayley Williams
Best Alternative Music Album I Must Be Dreaming, Alabama Shakes
Lost Weekend, Phoebe Bridgers Music, Fashion, Film, Charli xcx
Getting Killed, Geese The Mountain, Gorillaz
LUX (Complete Works), ROSALÍA Best R&B Solo Performance
MORNING DEW (DONK), Beyoncé Out The Window, Kehlani
Let Me, Victoria Monét Pressha, Jill Scott
What You Need, Tems Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance
Fallin’, Chris Brown Featuring Leon Thomas 47th Street, Lalah Hathaway Featuring J. Ivy
Sweet Nuthins, Kehlani Featuring Leon Thomas Mess, PJ Morton Featuring Keyon Harrold
To B Honest, Jill Scott Featuring JID Best Traditional R&B Performance
I Found Myself, Durand Bernarr Can’t Let Go, Lalah Hathaway
Beautiful People, Jill Scott My Muse, Leon Thomas
If I Let You, The Womack Sisters Best R&B Song
Let Me Jahshua Brown, Darhyl Camper, Jr., Jeff Gitelman, Tiyon Mack, Victoria Monét & Branden Rowell, songwriters (Victoria Monét)
My Muse Lazaro A. Camejo, Rob Gueringer, Nile Eugene Hargrove, Peter Lee Johnson, Marcus Clayton Paul, David Kenneth Phelps & Leon Thomas,
songwriters (Leon Thomas) Out The Window
Antonio Dixon, Kehlani Parrish, Ashton Norful, Khris Riddick-Tynes & Talay Riley, songwriters (Kehlani) Pressha
Adam Blackstone, Jill Scott & Vincent Tolan, songwriters (Jill Scott) What You Need
Ronald Banful & Temilade Openiyi, songwriters (Tems) Best Progressive R&B Album
BERNARR., Durand Bernarr Waves, Moonchild
The Last Balloon, Tank and The Bangas PHOLKS, Leon Thomas
Distracted, Thundercat Best R&B Album
BROWN (The Chocolate Edition), Chris Brown When The City Sleeps, Alex Isley
Kehlani, Kehlani Saturday Night, PJ Morton
To Whom This May Concern, Jill Scott Best Rap Performance
Good Flirts, Baby Keem Featuring Kendrick Lamar & Momo Boyd ErrTime, Cardi B
Run It Back!!, De La Soul Featuring Nas LET ‘EM KNOW, T.I.
Body, Don Toliver Best Melodic Rap Performance
This Woman, Busta Rhymes (& J Dilla Featuring D’Angelo) Safe, Cardi B Featuring Kehlani
girl, get up., Doechii Featuring SZA E85, Don Toliver
Watching Us, Wale Featuring Leon Thomas Best Rap Song
E85 Derek Anderson, Aaron Paryce Cheung, Jaasu Mallory, Jacques Webster & Caleb Toliver, songwriters (Don Toliver)
ErrTime Matthew Allen, Javaan Durrell Anderson, Belcalis Almanzar, Ronnie Jackson, James D. Steed & Jordan Thorpe, songwriters (Cardi B)
girl, get up. Darius Scott, Jaylah Hickmon, Jahlil Gunter, Solána Rowe, Anthony “Moosa” Tiffith Jr. & Anthony “Top Dawg” Tiffith, songwriters (Doechii Featuring SZA)
LET ‘EM KNOW T.I. & Pharrell Williams, songwriters (T.I.)
Spend Dat Caresha Romeka Brownlee, Akil King, Maurice Simmonds & Anthony Germaine White, songwriters (Yung Miami)
Best Rap Album DILLAGENCE II, Busta Rhymes (& J Dilla)
AM I THE DRAMA?, Cardi B God Gotta Afro & Gold Hoops, Rapsody
OCTANE, Don Toliver everything is a lot., Wale
BULLY - DELUXE, Kanye West (Ye) Best Jazz Performance
In Walked Bud Jon Batiste
Good Life - TAMRON HALL Main Title Theme The Baylor Project
Sophisticated Lady Cécile McLorin Salvant, Metropole Orkest & Jules Buckley
The Lady is a Tramp Deborah Silver & Diane Schuur
i get along without you very well (except sometimes) Nicole Zuraitis, Christian McBride, Gilad Hekselman & Dan Pugach
Best Jazz Instrumental Album Monk Movements, Jon Batiste
We Dream, Lakecia Benjamin Forever Yours: The Farewell Performance (Live), Chick Corea
Leave That In There, Sullivan Fortner Side-Eye III+, Pat Metheny
Best Traditional Pop Vocal Performance A Couple Minutes, Olivia Dean
For Good, Cynthia Erivo, Ariana Grande Madwoman, Laufey
I Hate The Way I Look Today., RAYE all that’s left, Nicole Zuraitis Featuring Gilad Hekselman
Best Traditional Pop Vocal Album Good Grief, Sara Bareilles
The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney Better Broken, Sarah McLachlan
An Offering: Live at Speakeasy Studios, Leslie Odom Jr. Whatever’s Clever!, Charlie Puth
Best Contemporary Instrumental Album Monk Meditations, Jon Batiste
Lullaby for the Lost, Donny McCaslin A Six String Odyssey, Six String Symphony
Somni, Snarky Puppy, Metropole Orkest & Jules Buckley BaRcoDe, Ben Wendel
Best Musical Theater Album CHESS the Musical
Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham & Aaron Tveit, principal vocalists; Benny Andersson, Ludvig Andersson & Brian Usifer, producers (Benny Andersson & Björn Ulvaeus, composers; Tim Rice, lyricist) (2025 Broadway Cast) The Lost Boys
Shoshana Bean, LJ Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak & Maria Wirries, principal vocalists; Kyler England, Adrianne Gonzalez, Gabriel Mann & Ethan Popp, producers; Kyler England, Adrianne Gonzalez & Gabriel Mann, composers/lyricists (Original Broadway Cast) Ragtime
Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross & Brandon Uranowitz, principal vocalists; Lynn Ahrens, Sean Patrick Flahaven & Stephen Flaherty, producers (Stephen Flaherty, composer; Lynn Ahrens, lyricist) (2025 Broadway Cast) Schmigadoon!
Alex Brightman, Sara Chase & Ana Gasteyer, principal vocalists; Doug Besterman, David Chase, Cinco Paul & Scott M. Riesett, producers; Cinco Paul, composer & lyricist (Schmigadoon! Original Broadway Company) Two Strangers (Carry A Cake Across New York)
Christiani Pitts & Sam Tutty, principal vocalists; Jim Barne, Nick Finlow, Tim Jackson & Lux Pyramid, producers; Jim Barne, composer; Kit Buchan, lyricist (Original Broadway Cast) Best Country Solo Performance
The Whole World, Vince Gill Choosin’ Texas, Ella Langley
Dry Spell, Kacey Musgraves Can’t Sit Still, Lainey Wilson
Gary, Stephen Wilson Jr. Best Country Duo/Group Performance
Butterfly Zac Brown Band Featuring Dolly Parton
Here Mumford & Sons Featuring Chris Stapleton
Horses and Divorces Kacey Musgraves featuring Miranda Lambert
Light of a Clear Blue Morning Dolly Parton Featuring Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah & Reba McEntire
Phone, Keys, Wallet Lainey Wilson, John Mayer
Best Country Song Beautiful Things
Jessi Alexander, Jessie Jo Dillon, Connie Harrington & Megan Moroney, songwriters (Megan Moroney) Choosin’ Texas
Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, songwriters (Ella Langley) Dry Spell
Luke Laird, Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves) Hardwired
Black Francis, Jesse Frasure, Adam Hood, Miranda Lambert & Stephen Wilson Jr., songwriters (Stephen Wilson Jr.) Phone, Keys, Wallet
Trannie Anderson, Jon Decious, Kid Harpoon, Summer Overstreet, Dan Pellarin, Dallas Wilson & Lainey Wilson, songwriters (Lainey Wilson, John Mayer) Best Traditional Country Album
Clovis, Charley Crockett 50 Years From Home: Down At The Borderline, Vince Gill
Banks Of The Trinity, Cody Johnson Workin’ Man: Willie Sings Merle, Willie Nelson
Once Upon a Second Time Around, Charlie Worsham Best Contemporary Country Album
Mount Pleasant, Kelsea Ballerini Cherry Valley, Carter Faith
Dandelion, Ella Langley Cloud 9, Megan Moroney
Middle of Nowhere, Kacey Musgraves Best American Roots Performance
Still Crying, Sara Bareilles You Without Me, Brandi Carlile
Coyote, Chuck Leah Human Mind, Mavis Staples
No Kings, Jesse Welles Featuring Joan Baez Best Americana Performance
Heartland, Sara Bareilles Returning To Myself, Brandi Carlile
Sad and Beautiful World, Mavis Staples Mill Town Flood, Billy Strings
Masks Off, Jesse Welles Best American Roots Song
Masks Off Jesse Welles, songwriter (Jesse Welles)
My Full Name Madison Cunningham, songwriter (Madison Cunningham)
Returning To Myself Brandi Carlile, songwriter (Brandi Carlile)
Tennessee Sunshine Mary Dawood Catlin, Todd Catlin & Grant Maloy Smith, songwriters
(Grant Maloy Smith) Waist Deep
Zac Cockrell, Heath Fogg & Brittany Howard, songwriters (Alabama Shakes) Best Americana Album
Returning To Myself, Brandi Carlile Sad And Beautiful World, Mavis Staples
Future Soul, Tedeschi Trucks Band Masks Off, Jesse Welles
World’s Gone Wrong, Lucinda Williams Best Bluegrass Album
Rattlin’ Bones, Bronwyn Safe, Sensible And Sane, Alison Brown & Steve Martin
Bluegrass Women, Lindsay Lou So Much For Goodbyes, Billy Strings
Earl Jam 2, Tony Trischka Best Traditional Blues Album
Zydeco Trailrides and Southern Soul, Sean Ardoin & Kreole Rock and Soul Featuring Mr. Sipp B.B. King’s Blues Summit 100, Joe Bonamassa
Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, (Morgan Freeman), Ground Zero Blues Club Band, Chineke! Orchestra, Martin Gellner BLUES NOW, GA-20 with Charlie Musselwhite
Slideways, Lil’ Ed & The Blues Imperials Best Contemporary Blues Album
Alive! (Live), Fantastic Negrito Paper Doll (Live), Samantha Fish
Just Say Yes, Ruthie Foster Hard Road, Christone “Kingfish” Ingram
The Breakdown, Keb’ Mo’ Best Contemporary Folk Album
Le Sigh, Kris Angelis Ace, Madison Cunningham
The Great Divide: The Last Of The Bugs, Noah Kahan Lost Cause Lover Fool, The Milk Carton Kids
Bloodline, Mon Rovîa Best Gospel Performance/Song
Thank You For Everything Kirk Franklin, Karen Clark Sheard; Kirk Franklin, songwriter
Watches Over Me Cory Henry Featuring Hezekiah Walker & The Brent Fischer Orchestra;
Cory Henry, songwriter Promises 2.0
Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers Mercy
PJ Morton; PJ Morton, songwriter At The Cross
CeCe Winans Best Contemporary Christian Music Performance/Song
God I’m Just Grateful Elevation Worship, Chandler Moore; Joshua Emanuel Coleman, Pat Barrett, Steven Furtick, Chandler Moore & Abubakar Baker Shariff-Farr, songwriters
Ale-luya Medley Israel & New Breed; Kevin Camp, Nate Diaz, Israel Houghton, Angel Omar Martinez & Aaron Moses, songwriters
The Jesus I Know Now Brandon Lake, Lainey Wilson; Luke Laird, Brandon Lake, Emily Weisband & Lainey Wilson, songwriters
Living Water Lecrae; Miles Corayer, Jonah Glass, Lasanna Harris, Andrew “Lihtz” Howard, Lecrae Moore, Joel McNeill & John McNeill, songwriters
Left It In The River Jamie MacDonald; Jonathan Gamble, Jamie MacDonald & Colby Wedgeworth, songwriters
Worthy Of It All (Worthy) CeCe Winans
Best Gospel Album Devotion, Cory Henry
Revival: Live in Dallas, Lisa Knowles-Smith & The Brown Singers Closer (Live In Chicago), Jonathan McReynolds
Sunday Morning, PJ Morton The Hymns, CeCe Winans
Best Contemporary Christian Music Album Shiloh, DOE
CORITOS Vol. 2, Israel & New Breed KING OF HEARTS - IN THE ROOM!, Brandon Lake
Jamie MacDonald, Jamie MacDonald Breathe On It, Tauren Wells
Best Latin Song Ahí
Aubrey Drake Graham, Carolina Giraldo Navarro, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Daniel Echavarría Oviedo, songwriters (KAROL G, Drake) ¿Cómo se ama?
Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) Hasta Jesús Tuvo un Mal Día
Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting) La Perla
Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (ROSALÍA, Yahritza Y Su Esencia) Niño
Santiago Alvarado, Mario Del Transito Cocomarola, Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J) Best Latin Pop Album
NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO, KAROL G FEMME FATALE, Mon Laferte
MUDA, Carín León ¿Dónde Es El After?, Rawayana
Bendito Verano, ELENA ROSE Best Música Urbana Album
Cosa Nuestra: Capítulo 0, Rauw Alejandro OMERTA, J Balvin, Ryan Castro
HOPI SENDÉ, Ryan Castro OMAKASE, Alvaro Diaz
EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO, Feid Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko
Best Música Mexicana Album (Including Tejano) LO QUE ME FALTA POR LLORAR, Grupo Frontera
Aunque Me Duela, Lupita Infante La Madrina, Mari Nobre
DINASTÍA (DELUXE), Peso Pluma, Tito Double P ¡VIDA MÉXICO!, Carlos Rivera
Best Tropical Latin Album País Portatil, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
El Alma en Clave, Luis Enrique Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca
Más Que Palabras, Grupo Niche El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives
Best Global Music Performance Varuvaaiy, Devan Ekambaram Featuring Susha
Una Flor En Cada Estrella, KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez Bando [Orchestral], Angélique Kidjo Featuring Pharrell Williams & Quavo
Porcelana, ROSALÍA, Dougie F Dai Dai, Shakira, Burna Boy
Best African Music Performance Gratitude, Asake
Aye Kan (Are You Coming Back?), Angélique Kidjo & Ayra Starr No Tradition, No Africa, King Ayisoba Featuring Rocky Dawuni
Big Daddy, Tems Jogodo, Wizkid & Asake
Best Global Music Album EQUILIBRIVM, Anitta
Oriadé, Davido HOPE!!, Angélique Kidjo
Starrgirl, Ayra Starr Love Is A Kingdom, Tems
Best Reggae Album Too Too Bad, Buju Banton
Exile, Chronixx Brightside, Ziggy Marley
The Art of Acceptance, Protoje SUPERNOVA, Runkus
Lottery, Shaggy Best Children’s Music Album
All in Good Time, Snooknuk Hasta La Vista…Baby, Lucky Diaz And The Family Jam Band
Little Birdie’s Big Symphony, Scott & Mark Hoying Magnificent, Lachi
Starchild, Vol. 1, Divinity Roxx and Divi Roxx Kids Best Comedy Album
Good Girl, Nikki Glaser Joy in The Trenches, Trevor Noah
Legacy, Wanda Sykes 100 Sound Effects, Fred Armisen
Take a Banana for the Ride, Jeff Ross The Unstoppable…, Dave Chappelle
Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording Future Boy, Michael J. Fox
The Look, Michelle Obama The Man on the Run, Paul McCartney, Morgan Neville
Remix Meditation, Lil Jon Star of the Show: My Life on Stage, Dolly Parton
Vagabond: A Memoir, Tim Curry Best Compilation Soundtrack for Visual Media
The Devil Wears Prada 2 (Various Artists)
Stranger Things Season 5 (Various Artists)
Wicked: For Good (Various Artists)
The Wizard of Oz at Sphere The Wizard of Oz at Sphere
Wuthering Heights Charli xcx
Best Score Soundtrack for Visual Media The Odyssey
Ludwig Göransson, composer One Battle After Another
Jonny Greenwood, composer Project Hail Mary
Daniel Pemberton, composer Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ludwig Göransson, composer Widow’s Bay
David Fleming, composer Best Song Written for Visual Media
House [From “Wuthering Heights”] John Cale & Charli xcx, songwriters (Charli xcx Featuring John Cale)
I Knew It, I Knew You [From “Toy Story 5”] Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)
Need Someone [From “The Pitt”] Andrew Bird, songwriter (Andrew Bird, Gavin Brivik)
No Place Like Home [From “Wicked: For Good”] Stephen Schwartz, songwriter (Cynthia Erivo)
RUNWAY [From “The Devil Wears Prada 2”] Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’Mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga, Doechii)
Best Music Video Lost Boys
Phoebe Bridgers Lance Oppenheim & Pablo Rochat, video directors; Pierre Moulène & Christian Vazquez, video producers
STORM GENER8ION, Yung Lean
Romain Gavras, video director; Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat & Maeva Tenneroni, video producers hate that i made you love me
Ariana Grande Christian Breslauer, video director; Mike Breslauer, Andrew Lerios & Luga Podesta, video producers
Click Clack Symphony. RAYE (Featuring Hans Zimmer)
Dave Meyers, video director; Maggie Curwin, video producer Berghain
ROSALÍA (Featuring Björk & Yves Tumor) Nicolas Mendez, video director; Alba Barneda & Maria Rubio, video producers
Best Music Film To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World
Earth, Wind & Fire Ahmir “Questlove” Thompson, video director; Samantha Grogin, Ahmir “Questlove” Thompson, Arron Saxe, Dave Sirulnick & KB White, video producers
Hit Me Hard and Soft: The Tour Live Billie Eilish
James Cameron & Billie Eilish, video directors; Michelle An, Maggie Baird, Steve Berman, John Brooks, Geoff Burdick, James Cameron, Paul Clarke, Chelsea Dodson, Billie Eilish, John Janick, Justin Lubliner, Jason Owen & Maria Wilhelm, video producers Man on the Run
Paul McCartney Morgan Neville, video director; Michele Anthony, David Blackman, Ben Chappell, Morgan Neville, Scott Rodger, Chloe Simmons & Meghan Walsh, video producers
EPiC: Elvis Presley in Concert (Elvis Presley)
Baz Luhrmann, video director; Jeremy Castro, Matthew Gross, Baz Luhrmann, Colin Smeeton & Schuyler Weiss, video producers Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story
(Various Artists) Ally Pankiw, video director; Dan Levy & Christina Piovesan, video producers
Best Album Cover God Gotta Afro & Gold Hoops
Patso Dimitrov & Darin Gilliam, art directors (Rapsody) Sad And Beautiful World
Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez & Elizabeth De La Piedra, art directors (Mavis Staples)
This Mirror Weighs a Ton Nick Steinhardt & Addie Wagenknecht, art directors (Interpol)
West End Girl Leith Clark & Nieves González, art directors (Lily Allen)
WHAT HAPPENED TO THE STREETS? Tina Ibañez, art director (21 Savage)
Best Engineered Album, Non-Classical The Art of Loving
Julian Bunetta, Austin Christy, Dan Ewins, Jeff Gunnell, Charlie Holmes, Zach Nahome, John Ryan, Jan Trafas, Max Wolfgang & Matt Zara, engineers; Simon Francis, mastering engineer (Olivia Dean) LUX (Complete Works)
Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tom Elmhirst, Nigel Godrich, Tristan Hoogland, Mike Larson, Manny Marroquin, Jake Miller, Joaquim Monte, Alberto Pérez, Billy Ray, David Rodríguez, Marta Salogni, Bergur Thorisson & Harry Wilson, engineers; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (ROSALÍA) Middle of Nowhere
Bryce Bordone, Serban Ghenea, Konrad Snyder & Mike Stankiewicz, engineers; Adam Grover, mastering engineer (Kacey Musgraves) Nine Inch Noize
Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, engineers; Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, mastering engineers (Nine Inch Nails, Boys Noize) The Thread
Joe Dougherty, Chris Greatti, Mitch McCarthy, Adam Schoeller & Willow Smith, engineers; Nathan Dantzler, mastering engineer (WILLOW) Best Immersive Audio Album
Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (50th Anniversary Edition) Greg Penny, immersive mix engineer; Greg Penny, immersive producer (Elton John)
Ghost of Yōtei (Original Soundtrack) Eric Schilling, immersive mix engineer; Kellogg Boynton, Keith Leary, Peter Scaturro & Herbert Waltl, immersive producers (Toma Otowa)
The Grotesque & The Sublime Daniel Shores, immersive mix engineer; Daniel Shores, immersive mastering engineer (Iceland Symphony Orchestra)
One Size Fits All Karma Auger & Erich Gobel, immersive mix engineers; Joe Travers, immersive producer (Frank Zappa, The Mothers Of Invention)
petal John Hanes, immersive mix engineer (Ariana Grande)
The eligibility period for the 2027 Grammy Awards covers music released between August 31, 2025, and August 28, 2026. The Recording Academy’s nearly 16,000 voting members will cast their votes between December 10, 2026, and January 7, 2027. The 69th Grammy Awards will take place on February 7, 2027, at the Crypto.com Arena in Los Angeles. The ceremony will be broadcast live on ABC, Disney+ and Hulu at 7 pm ET (4 pm PT). (ANI)