Scoreboard of the Women's T20 Challenge between Supernovas and Trailblazers here on Saturday

Supernovas: Priya Punia c Deepti Sharma b Salma Khatun 30 Chamari Athapaththu c Hemalatha b Harleen Deol 67 Harmanpreet Kaur run out (D Dottin/Richa Ghosh) 31 Jemimah Rodrigues c and b Goswami 1 Shashikala Siriwardene run out (Chantam/Salma Khatun/Richa Ghosh) 2 Anuja Patil not out 1 Radha Yadav run out (Harleen Deol/Sophie Ecclestone) 1 Extras: (LB-6, W-7) 13 Total: (6 wkts, 20 Overs) 146 Fall of Wickets: 89-1, 118-2, 122-3, 143-4, 145-5, 146-6

Bowler: Jhulan Goswami 4-0-17-1, Deepti Sharma 2-0-25-0, Sophie Ecclestone 4-0-20-0, Rajeshwari Gayakwad 2-0-19-0, Salma Khatun 4-0-25-1, Harleen Deol 4-0-34-1. (MORE) PTI ATKATK