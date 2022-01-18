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BRIEF-OPEC Says Demand For Oil Was Stronger Than Expected In The Final Three Months Of 2021 - WSJ

Reuters | Updated: 18-01-2022 18:19 IST | Created: 18-01-2022 17:51 IST
BRIEF-OPEC Says Demand For Oil Was Stronger Than Expected In The Final Three Months Of 2021 - WSJ
Representative image Image Credit: ANI

* OMICRON'S IMPACT ON OIL DEMAND WEAKER THAN EXPECTED IN LATE 2021 - WSJ

* VARIANT'S IMPACT IS PROJECTED TO BE MILD BUT UNCERTAINTIES REMAIN OVER NEW VARIANTS AND RENEWED MOBILITY RESTRICTIONS, OPEC SAYS - WSJ * DEMAND FOR OIL WAS STRONGER THAN EXPECTED IN THE FINAL THREE MONTHS OF 2021, OPEC SAYS - WSJ

* FOR THE YEAR AS A WHOLE, OPEC LEFT ITS FORECAST UNCHANGED, SAYING DEMAND GREW BY 5.7 MILLION BARRELS A DAY, AVERAGING 96.4 MILLION BARRELS A DAY - WSJ * OPEC SAID DEMAND IN THE THIRD QUARTER WAS 240,000 BARRELS A DAY WEAKER THAN IT HAD PREVIOUSLY EXPECTED - WSJ

* OPEC ALSO KEPT ITS FORECASTS FOR DEMAND GROWTH IN 2022 STEADY AT 4.2 MILLION BARRELS - WSJ

Also Read: Saudi energy minister says OPEC+ has done a lot to stabilise energy markets

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