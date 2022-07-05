BRIEF-Aramco Expands Namaat Industrial Investment Programs
- Country:
- United Arab Emirates
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO EXPANDS NAMAAT INDUSTRIAL INVESTMENT PROGRAMS
* NAMAAT IS A CATALYST FOR ECONOMIC DIVERSIFICATION AND REINFORCES RELIABLE ENERGY SUPPLY * FURTHER INTEGRATION WITH OTHER VENTURE PROGRAMS STRENGTHENS VALUE CHAIN
* ANNOUNCED A MAJOR EXPANSION OF ITS NAMAAT INDUSTRIAL INVESTMENT PROGRAMS, WITH 55 AGREEMENTS AND MOUS ACROSS SUSTAINABILITY, DIGITAL, INDUSTRIAL, MANUFACTURING AND SOCIAL INNOVATION SECTORS * HONEYWELL - JOINT VENTURE TO DEVELOP AND IMPLEMENT DIGITAL TECHNOLOGY SOLUTIONS ACROSS INDUSTRIAL FACILITIES
* SAUDI ARAMCO - ACCENTURE, AL GIHAZ HOLDING AND IMPULSE PARTNERS - CONSORTIUM FOR ESTABLISHING AND OPERATING SPARK DIGITAL CENTER * ARMOROCK AND ALKIFAH PRECAST - JOINT VENTURE TO LOCALIZE THE USE OF POLYMERS IN CONCRETE PRODUCTION
* SHELL & AMG RECYCLING AND UNITED COMPANY FOR INDUSTRY (UCI) - SIGNING OF VANADIUM CONCENTRATE SALES AGREEMENT, ENABLING CONSTRUCTION OF AN IN-KINGDOM METAL RECLAMATION AND CATALYST MANUFACTURING FACILITY Further company coverage:
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