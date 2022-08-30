BRIEF-Alcoa To Partially Curtail Production Capacity At Lista Smelter In Norway
Alcoa Corp: * ALCOA SAYS TO SHUT ONE OUT OF THREE PRODUCTION LINES AT NORWAY'S LISTA ALUMINIUM PLANT DUE TO HIGH POWER COSTS
* ALCOA SAYS SHUTDOWN REPRESENTS 2,600 TONNES OF PRIMARY ALUMINIUM PER MONTH * ALCOA CORP - CURTAILMENT OF ONE POTLINE, OR ABOUT 31,000 METRIC TONS, WILL BEGIN IMMEDIATELY AND IS EXPECTED TO BE COMPLETE WITHIN 14 DAYS
* ALCOA CORP - WILL CURTAIL ONE THIRD OF ITS PRODUCTION CAPACITY AT ITS LISTA SMELTER IN NORWAY TO MITIGATE HIGH ENERGY COSTS FOR SITE * THE EMPLOYEES WILL REMAIN TO COMPLETE AN ORDERLY SHUTDOWN OF THE ONE POTLINE AND TO BE READY IN THE EVENT OF A RESTART
* THE SITE IS CURRENTLY EXPOSED TO SPOT ENERGY PRICING, WHICH HAS INCREASED TO ABOVE $600 PER MEGAWATT HOUR Further company coverage: Source:
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