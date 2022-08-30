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BRIEF-Alcoa To Partially Curtail Production Capacity At Lista Smelter In Norway

Reuters | Updated: 30-08-2022 18:35 IST | Created: 30-08-2022 18:35 IST
BRIEF-Alcoa To Partially Curtail Production Capacity At Lista Smelter In Norway

Alcoa Corp: * ALCOA SAYS TO SHUT ONE OUT OF THREE PRODUCTION LINES AT NORWAY'S LISTA ALUMINIUM PLANT DUE TO HIGH POWER COSTS

* ALCOA SAYS SHUTDOWN REPRESENTS 2,600 TONNES OF PRIMARY ALUMINIUM PER MONTH * ALCOA CORP - CURTAILMENT OF ONE POTLINE, OR ABOUT 31,000 METRIC TONS, WILL BEGIN IMMEDIATELY AND IS EXPECTED TO BE COMPLETE WITHIN 14 DAYS

* ALCOA CORP - WILL CURTAIL ONE THIRD OF ITS PRODUCTION CAPACITY AT ITS LISTA SMELTER IN NORWAY TO MITIGATE HIGH ENERGY COSTS FOR SITE * THE EMPLOYEES WILL REMAIN TO COMPLETE AN ORDERLY SHUTDOWN OF THE ONE POTLINE AND TO BE READY IN THE EVENT OF A RESTART

* THE SITE IS CURRENTLY EXPOSED TO SPOT ENERGY PRICING, WHICH HAS INCREASED TO ABOVE $600 PER MEGAWATT HOUR Further company coverage: Source:

Also Read: Norway wealth loses $174 bln in first half of 2022

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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