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BRIEF-HKMA Chief Says U.S. Rate Hike Not Affecting Hong Kong's Monetary Stability

Reuters | Updated: 15-12-2022 06:53 IST | Created: 15-12-2022 06:53 IST
BRIEF-HKMA Chief Says U.S. Rate Hike Not Affecting Hong Kong's Monetary Stability

Hong Kong Monetary Authority:

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY'S CHIEF SAYS RATE HIKE IN THE U.S WILL NOT AFFECT THE FINANCIAL AND MONETARY STABILITY OF HONG KONG * HONG KONG MONETARY AUTHORITY'S CHIEF SAYS HONG KONG'S MONETARY AND FINANCIAL MARKET CONTINUE TO OPERATE IN SMOOTH AND ORDERLY MANNER

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY'S CHIEF SAYS THE LINKED EXCHANGE RATE SYSTEM (LERS) WILL CONTINUE TO WORK WELL * HONG KONG MONETARY AUTHORITY'S CHIEF SAYS EXPECTS HONG KONG DOLLAR INTERBANK RATE MIGHT REMAINS AT ELEVATED LEVEL AT SOME TIME

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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