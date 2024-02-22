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BRIEF-US Rep. Maxine Waters Says Deeply Opposed To Capital One's Acquisition Of Discover

Reuters | Updated: 22-02-2024 01:50 IST | Created: 22-02-2024 01:50 IST
BRIEF-US Rep. Maxine Waters Says Deeply Opposed To Capital One's Acquisition Of Discover

* US REP. MAXINE WATERS: DEEPLY OPPOSED TO CAPITAL ONE'S ANNOUNCED ACQUISITION OF DISCOVER

* US REP MAXINE WATERS: CAPITAL ONE, DISCOVER MERGER WILL HAVE MAJOR IMPLICATIONS FOR CONSUMERS AND SMALL BUSINESSES EVERYWHERE * US REP WATERS: AS DEPARTMENT OF JUSTICE, BANKING REGULATORS REVIEW THIS PROPOSED ACQUISITION, I CALL ON THEM TO MOVE QUICKLY TO BLOCK IT Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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