BRIEF-US Rep. Maxine Waters Says Deeply Opposed To Capital One's Acquisition Of Discover
Reuters | Updated: 22-02-2024 01:50 IST | Created: 22-02-2024 01:50 IST
* US REP. MAXINE WATERS: DEEPLY OPPOSED TO CAPITAL ONE'S ANNOUNCED ACQUISITION OF DISCOVER
* US REP MAXINE WATERS: CAPITAL ONE, DISCOVER MERGER WILL HAVE MAJOR IMPLICATIONS FOR CONSUMERS AND SMALL BUSINESSES EVERYWHERE * US REP WATERS: AS DEPARTMENT OF JUSTICE, BANKING REGULATORS REVIEW THIS PROPOSED ACQUISITION, I CALL ON THEM TO MOVE QUICKLY TO BLOCK IT Source text for Eikon: Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Eikon
- DISCOVER MERGER
Advertisement