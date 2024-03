IPL: CSK vs GT

Gujarat Titans Wriddhiman Saha c Tushar Deshpande b D Chahar 2 Shubman Gill lbw D Chahar 8 B Sai Sudharsan c Sameer Rizvi b Matheesha Pathirana 37 Vijay Shankar c Dhoni b Daryl Mitchell 12 David Miller c Ajinkya Rahane b Tushar Deshpande 21 Azmatullah Omarzai c Rachin Ravindra b Tushar Deshpande 11 Rahul Tewatia c Rachin Ravindra b Mustafizur 6 Rashid Khan c Rachin Ravindra b Mustafizur 1 Umesh Yadav not out 10 Spencer Johnson not out 5 Extras (lb-2, w-9) 11 Total (For 8 wkts, 20 Overs) 143 Fall of Wickets: 1-28, 2-34, 3-55, 4-96, 5-114, 6-118, 7-121, 8-129 Bowling: Deepak Chahar 4-0-28-2, Mustafizur Rahman 4-0-30-2, Tushar Deshpande 4-0-21-2, Ravindra Jadeja 2-0-15-0, Daryl Mitchell 2-0-18-1, Matheesha Pathirana 4-0-29-1.

