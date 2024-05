French Open Day 1: Clash of Champions

Order of play on the main showcourts on the first day of the French Open (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (begins 1000 GMT) Lucia Bronzetti (Italy) v Naomi Osaka (Japan)

J.J. Wolf (United States) v 3-Carlos Alcaraz (Spain) Eva Lys (Germany) v 21-Caroline Garcia (France)

Stan Wawrinka (Switzerland) v Andy Murray (Great Britain) COURT SUZANNE-LENGLEN 17-Ugo Humbert (France) v Lorenzo Sonego (Italy)

9-Jelena Ostapenko (Latvia) v Jaqueline Cristian (Romania) Richard Gasquet (France) v Borna Coric (Croatia)

24-Barbora Krejcikova (Czech Republic) v Viktorija Golubic (Switzerland) COURT SIMONNE-MATHIEU 6-Andrey Rublev (Russia) v Taro Daniel (Japan)

Laura Siegemund (Germany) v Sofia Kenin (United States) Chloe Paquet (France) v Diana Shnaider (Russia)

16-Nicolas Jarry (Chile) v Corentin Moutet (France)

