Kremlin says NATO is fighting against Russia by giving direct and indirect help to Ukraine

Reuters | Moscow | Updated: 15-09-2025 15:28 IST | Created: 15-09-2025 15:28 IST
The Kremlin said on Monday that it was obvious that NATO was fighting against Russia by providing direct and indirect support to Ukraine.

"NATO is de facto involved in this war," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters.

"NATO is providing direct and indirect support to the Kiev regime. It can be said with absolute certainty that NATO is fighting against Russia".

