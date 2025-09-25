Left Menu

Ukrainian Naval Drones Disrupt Russian Oil Operations

Ukrainian naval drones targeted Russian ports in Novorossiisk and Tuapse on Wednesday, causing temporary disruptions to oil operations at Transneft's pumping complex and a Caspian oil pipeline terminal.

Updated: 25-09-2025 17:58 IST | Created: 25-09-2025 17:58 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  Country:
  • Ukraine

Ukrainian naval drones have carried out a calculated attack on Russian ports located in Novorossiisk and Tuapse, as confirmed by a Ukrainian intelligence source on Thursday.

The assault resulted in a temporary suspension of operations at critical Russian oil infrastructure, namely Transneft's oil pumping complex and a Caspian oil pipeline consortium terminal.

This development highlights the ongoing tensions in the region, which have now extended to key economic targets, emphasizing the strategic nature of such military operations.

(With inputs from agencies.)

