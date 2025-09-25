Ukrainian Naval Drones Disrupt Russian Oil Operations
Ukrainian naval drones targeted Russian ports in Novorossiisk and Tuapse on Wednesday, causing temporary disruptions to oil operations at Transneft's pumping complex and a Caspian oil pipeline terminal.
Ukrainian naval drones have carried out a calculated attack on Russian ports located in Novorossiisk and Tuapse, as confirmed by a Ukrainian intelligence source on Thursday.
The assault resulted in a temporary suspension of operations at critical Russian oil infrastructure, namely Transneft's oil pumping complex and a Caspian oil pipeline consortium terminal.
This development highlights the ongoing tensions in the region, which have now extended to key economic targets, emphasizing the strategic nature of such military operations.
