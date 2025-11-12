Left Menu

Japan Condemns Russia's Entry Ban on Officials Amid Sanctions Standoff

Japan condemned Russia's entry ban on 30 additional Japanese citizens, including a foreign ministry spokesperson. This comes after Japan sanctioned Russia over the Ukraine conflict. Despite tensions, Japan continues importing energy from Russia's Sakhalin. Officials emphasized ongoing diplomatic efforts and national interests.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-11-2025 09:14 IST | Created: 12-11-2025 09:14 IST
Japan Condemns Russia's Entry Ban on Officials Amid Sanctions Standoff
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Japan has sharply criticized Russia's decision to extend entry bans to 30 more Japanese citizens, labeling the move as "absolutely unacceptable." This reaction follows Tokyo's imposition of additional sanctions on Russia for its ongoing conflict in Ukraine.

Among those banned is the Japanese foreign ministry spokesperson Toshihiro Kitamura, as well as journalists and academics. In response, Japan's Chief Cabinet Secretary, Minoru Kihara, emphasized the importance of maintaining people-to-people exchanges and accused Moscow of unfairly shifting the blame for its invasion.

Despite the diplomatic tension, Japan continues its energy imports from Russia's Sakhalin island. The Japanese government remains cautious, balancing its national interests with efforts to achieve peace in Ukraine, while being non-committal on further sanctions.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tragic Accident: Family Killed in Collision with Police Vehicle in Tamil Nadu

Tragic Accident: Family Killed in Collision with Police Vehicle in Tamil Nad...

 India
2
Seoul Rejoins U.N. Human Rights Resolution on North Korea

Seoul Rejoins U.N. Human Rights Resolution on North Korea

 Global
3
ATS Probes Teacher's Role in Al Qaeda Linked Case

ATS Probes Teacher's Role in Al Qaeda Linked Case

 India
4
Bihar's Electoral Battle: Mahagathbandhan vs. NDA

Bihar's Electoral Battle: Mahagathbandhan vs. NDA

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

IMF Study Finds Japan’s Green Transition Manageable but Uneven Across Industries

From Tokyo to the World: The Global Ripple of Japan’s Unconventional Monetary Actions

Clean Cooking: The Overlooked Climate Solution That Could Cut 2 Gigatons of Emissions

Boosting Uruguay’s Economy: How Reforms and Artificial Intelligence Could Transform Growth

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025