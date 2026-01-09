BRIEF-GM - Expects $6 Billion Charges In The Three Months Ended December 31, 2025
General Motors Co: * GM - EXPECTS $6.0 BILLION CHARGES IN THE THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025
* GM - EXPECT TO RECORD ADDITIONAL NON-EV RELATED CHARGES OF APPROXIMATELY $1.1 BILLION FOR THE THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025 * GM: PROPOSED REGULATORY CHANGES TO THE GREENHOUSE GAS EMISSION STANDARDS COULD RESULT IN AN IMPAIRMENT OF OUR EMISSIONS CREDITS
