Russian attack hits infrastructure target in western Lviv region, governor says
Reuters | Updated: 09-01-2026 03:50 IST | Created: 09-01-2026 03:50 IST
A Russian attack struck an infrastructure target in western Ukraine's Lviv region, Regional Governor Maksym Kozytskyi said on Telegram early on Friday.
Kozytskyi said he would provide further details in due course.
