India's Strategic Crude Oil Purchasing Approach
India is committed to maintaining diverse crude oil sources for stability, Foreign Secretary Vikram Misri stated. His comments follow the US lifting tariffs in exchange for India ceasing Russian oil purchases. National interests guide India's procurement decisions.
- India
India is focusing on ensuring stability and security in its crude oil supply by diversifying its sources, according to Foreign Secretary Vikram Misri.
His remarks, made during a media briefing, came shortly after the US President Donald Trump's decision to lift a 25% tariff on Indian goods when India agreed to halt purchases of Russian oil.
Misri emphasized that the nation's primary concern when choosing suppliers remains national interest and strategic benefits.
