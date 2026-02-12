UPDATE 1-Ukraine's air force gives all-clear after warning of Russian missile launch

Ukraine's air force gave ‌the all-clear on ‌Thursday, after warning ⁠earlier ​of ⁠the likely launch ⁠of a ​Russian intermediate-range ballistic ⁠missile.

No strikes ⁠were ​immediately reported ⁠by authorities across Ukraine.

