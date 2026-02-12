UPDATE 1-Ukraine's air force gives all-clear after warning of Russian missile launch
Reuters | Updated: 12-02-2026 16:32 IST | Created: 12-02-2026 16:32 IST
Ukraine's air force gave the all-clear on Thursday, after warning earlier of the likely launch of a Russian intermediate-range ballistic missile.
No strikes were immediately reported by authorities across Ukraine.
Also Read: Ukraine Strikes Khokholska Oil Depot in Voronezh
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Ukraine