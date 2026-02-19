Trump Administration Eases Coal Plant Regulations
The Trump administration is set to relax rules on coal-burning power plants, increasing their mercury emissions. The U.S. Environmental Protection Agency will likely announce this change during a visit to Louisville, Kentucky. This shift marks a significant policy adjustment regarding environmental regulations on coal plants.
The Trump administration is poised to relax regulations on coal-burning power plants, potentially increasing harmful emissions, including mercury, according to a New York Times report.
Senior officials from the U.S. Environmental Protection Agency are anticipated to make an official announcement regarding this policy shift during a scheduled visit to Louisville, Kentucky, on Friday.
This move represents a significant alteration in policy concerning environmental regulations governing coal plant emissions, with implications for both environmental and public health aspects.
