Left Menu

UK announces support package for Ukraine on war anniversary

Britain ​announced a package of ​military, humanitarian ‌and reconstruction ​support for Ukraine on Tuesday, exactly four years ‌since Russia's invasion. - Training in Britain ⁠for ​Ukrainian pilots to become helicopter flying instructors. - 30 million pounds to support ⁠Ukrainian societal resilience, and drive justice and accountability efforts ⁠for victims ⁠and survivors of alleged Russian war crimes. ($1 = 0.7413 pounds)

Reuters | London | Updated: 24-02-2026 05:31 IST | Created: 24-02-2026 05:31 IST
UK announces support package for Ukraine on war anniversary
  • Country:
  • United Kingdom

Britain ​announced a package of ​military, humanitarian ‌and reconstruction ​support for Ukraine on Tuesday, exactly four years ‌since Russia's invasion. Prime Minister Keir Starmer will later lead a call of the Coalition ‌of the Willing group of allies, and ‌foreign minister Yvette Cooper will attend commemorations in Kyiv.

The government announced: - 20 million pounds ($26.98 million) ⁠for ​emergency ⁠energy support to protect and repair Ukraine's energy grid ⁠and provide additional generation capacity.

- 5.7 million pounds ​of humanitarian assistance to communities on the ⁠frontline of the conflict. - Training in Britain ⁠for ​Ukrainian pilots to become helicopter flying instructors.

- 30 million pounds to support ⁠Ukrainian societal resilience, and drive justice and accountability efforts ⁠for victims ⁠and survivors of alleged Russian war crimes. ($1 = 0.7413 pounds)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Reuters World News Summary

Reuters World News Summary

 Global
2
Four years into war, Russia's energy revenues drop but oil keeps flowing

Four years into war, Russia's energy revenues drop but oil keeps flowing

 Global
3
UK announces support package for Ukraine on war anniversary

UK announces support package for Ukraine on war anniversary

 United Kingdom
4
UPDATE 4-Trump warns countries that 'play games' with US trade deals will face higher tariffs

UPDATE 4-Trump warns countries that 'play games' with US trade deals will fa...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Can AI handle cancer care? New research tests limits of LLMs

Why users embrace or abandon generative AI: Critical adoption drivers

Farmers embrace AI when it delivers real value

Can human survival instincts guide safe artificial intelligence?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026