UK announces support package for Ukraine on war anniversary

Britain announced a package of military, humanitarian and reconstruction support for Ukraine on Tuesday, exactly four years since Russia's invasion. Prime Minister Keir Starmer will later lead a call of the Coalition of the Willing group of allies, and foreign minister Yvette Cooper will attend commemorations in Kyiv.
The government announced: - 20 million pounds ($26.98 million) for emergency energy support to protect and repair Ukraine's energy grid and provide additional generation capacity.
- 5.7 million pounds of humanitarian assistance to communities on the frontline of the conflict. - Training in Britain for Ukrainian pilots to become helicopter flying instructors.
- 30 million pounds to support Ukrainian societal resilience, and drive justice and accountability efforts for victims and survivors of alleged Russian war crimes. ($1 = 0.7413 pounds)
