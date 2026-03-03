Global Markets Rattled Amidst Middle East Conflict and Rising Oil Prices
Global markets experienced significant turbulence as oil and gas prices surged following an escalating U.S.-Israeli air war against Iran. Concerns over prolonged conflict and potential inflation spikes led to fluctuating stocks, rising Treasury yields, and a rallying dollar, impacting global economic recovery prospects.
Global financial markets faced considerable volatility on Monday as tensions in the Middle East surged following a widened U.S.-Israeli air campaign against Iran. This escalation raised alarms over potential setbacks to global economic recovery efforts, triggering concerns about inflation spikes.
Oil prices sharply increased on reports of disruptions caused by retaliatory actions from Iran, affecting crucial oil and gas facilities and shipping routes in the Strait of Hormuz. The uncertainty led global equity indexes to underperform U.S. stocks, with oil futures climbing significantly by day's end.
In the U.S., the S&P 500 managed a slight gain, buoyed by the energy, defense, and technology sectors, while investors sought refuge in equities due to concerns over inflation and prolonged conflict. Meanwhile, U.S. Treasury yields rose alongside a strengthening dollar, reflecting heightened market caution.
(With inputs from agencies.)
