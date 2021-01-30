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BRIEF-Astrazeneca Says Co's Covid-19 Vaccine Been Granted Conditional Marketing Authorisation In European Union

Reuters | Updated: 30-01-2021 02:12 IST | Created: 30-01-2021 02:12 IST
BRIEF-Astrazeneca Says Co's Covid-19 Vaccine Been Granted Conditional Marketing Authorisation In European Union

AstraZeneca PLC: * CO'S COVID-19 VACCINE BEEN GRANTED CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION IN EUROPEAN UNION FOR ACTIVE IMMUNISATION

* WORKING WITH EU FOLLOWING APPROVAL OF A CMA FOR ACTIVE IMMUNISATION TO BEGIN ACROSS MEMBER STATES * SEEKING EMERGENCY USE LISTING FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR ACCELERATED VACCINE AVAILABILITY IN LOW-INCOME COUNTRIES

* ADDITIONAL SAFETY & EFFICACY DATA FOR VACCINE TO CONTINUE TO ACCUMULATE FROM ONGOING TRIALS; EXPECTED TO BE PUBLISHED IN COMING WEEKS * ASTRAZENECA IS CONDUCTING A LARGE TRIAL IN US AND GLOBALLY

* OXFORD UNIVERSITY AND ASTRAZENECA EXPECT TO ENROL UP TO 60,000 PARTICIPANTS GLOBALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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