Left Menu

BRIEF-Russia's State Wealth Fund Says Azerbaijan Okays Trials Of Sputnik V, AstraZeneca Vaccines

Reuters | Moscow | Updated: 09-02-2021 23:32 IST | Created: 09-02-2021 23:30 IST
BRIEF-Russia's State Wealth Fund Says Azerbaijan Okays Trials Of Sputnik V, AstraZeneca Vaccines
Representative image Image Credit: ANI

RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND: * AZERBAIJAN ISSUES PERMIT TO CONDUCT WORLD'S FIRST CLINICAL TRIALS OF VACCINE COMBINATION - SPUTNIK V AND THE ASTRAZENECA COVID-19 VACCINE

* RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND - CLINICAL TRIALS OF COMBINATION OF SPUTNIK V AND ASTRAZENECA VACCINES WILL BEGIN IN FEBRUARY 2021 * RDIF - STUDY TO ALLOW EVALUATING IMMUNOGENICITY & SAFETY OF COMBINED USE OF SPUTNIK V & VACCINE JOINTLY DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY

* RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND - RESEARCH WILL BE CARRIED OUT OVER COURSE OF SIX MONTHS IN SEVERAL COUNTRIES WITH 100 VOLUNTEERS RECRUITED IN EACH Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: BRIEF-AstraZeneca Says Calquence Met Primary Endpoint Against Ibrutinib

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

Biden to discuss relief package with business leaders at White House

UK tech entrepreneur Lynch starts fights against U.S. extradition

Now Just Say "Ok Google, Talk to Ludo Pro" to Get the Game Started

Pfizer vaccine can neutralise coronavirus variants first reported in UK, SA: Study

OPINION / BLOG / INTERVIEW

India’s love affair with fossil fuels: the path to sustainable development?

... ...

China: A savior for emerging markets or a poison pill?

... ...

Videos

Latest News

Ghana parliament shuts down after COVID-19 outbreak

Ghanas parliament has suspended most of its activities for three weeks after at least 17 MPs and 151 staff members were infected with the coronavirus, the speaker said on Tuesday. President Nana Akufo-Addo warned last month that infection r...

Ireland to see gradual re-opening of economy in April-June - Deputy PM

Ireland is likely to gradually emerge from its strict COVID-19 lockdown between April and June with outdoor dining and domestic tourism likely to be possible during the summer, deputy prime minister Leo Varadkar said on Tuesday. I think wha...

UK's Princess Eugenie gives birth to 1st child, a baby boy

Britains Princess Eugenie has given birth to a baby boy, Buckingham Palace announced Tuesday. Eugenie, a granddaughter of Queen Elizabeth II, and her husband, Jack Brooksbank, welcomed their son at Londons Portland Hospital on Tuesday morni...

White House to scrutinize WHO report that says COVID-19 unlikely from Chinese lab

The Biden administration is looking forward to scrutinizing data included in a World Health Organization report released on Tuesday that said the COVID-19 virus did not originate in a laboratory in Wuhan, China, White House press secretary ...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021