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BRIEF-U.S. FDA Official Says One Death Reported Due To Blood Clot Event After J&J Vaccine

Reuters | Updated: 13-04-2021 20:22 IST | Created: 13-04-2021 20:22 IST
BRIEF-U.S. FDA Official Says One Death Reported Due To Blood Clot Event After J&J Vaccine

* U.S. FDA OFFICIAL SAYS ONE DEATH REPORTED DUE TO RARE BLOOD CLOT AFTER J&J VACCINE, ONE PATIENT IS IN CRITICAL CONDITION

* U.S. FDA OFFICIAL SAYS HEALTH CARE PROVIDERS WHO SEE WITH EITHER A LOW BLOOD PLATELET COUNT OR BLOOD CLOTS SHOULD ESTABLISH WHETHER INDIVIDUAL HAS RECENTLY BEEN VACCINATED * FOR PEOPLE WHO GOT J&J COVID-19 VACCINE MORE THAN A MONTH AGO, RISK OF BLOOD CLOT EVENTS IS VERY LOW AT THIS TIME- FDA OFFICIAL

* WE ARE NOT SEEING CLOTTING EVENTS WITH LOW PLATELET COUNT WITH COVID-19 VACCINES FROM PFIZER/BIONTECH AND MODERNA - CDC OFFICIAL * U.S. FDA OFFICIAL EXPECTS PAUSE IN USE OF J&J VACCINE TO BE A "MATTER OF DAYS"

* U.S. HEALTH OFFICIAL SAYS LEADING HYPOTHESIS IS THE J&J COVID-19 VACCINE IN VERY RARE CASES IS CAUSING AN IMMUNE RESPONSE THAT LEADS TO THESE "EXTREMELY RARE" BLOOD CLOTS * U.S. FDA OFFICIAL SAYS RECOMMENDATION TO PAUSE J&J COVID-19 VACCINE IS NOT A MANDATE

* U.S. FDA OFFICIAL SAYS UNCLEAR AT THIS TIME IF THERE IS ANY ASSOCIATION WITH ORAL CONTRACEPTIVE PILL IN INDIVIDUALS WHO HAD BLOOD CLOTS AFTER J&J VACCINE * U.S. FDA OFFICIAL PETER MARKS DESCRIBES J&J VACCINE PAUSE AS "TEMPORARY" AND SAYS IT SHOULD NOT IMPACT OVERALL U.S. VACCINATION EFFORTS

* FDA OFFICIAL SAYS "IT'S PLAINLY OBVIOUS" THAT THE EVENTS WITH J&J COVID-19 VACCINE LOOK "VERY SIMILAR" TO CASES REPORTED IN RELATION TO ASTRAZENECA VACCINE Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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