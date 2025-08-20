Left Menu

CitiusTech Acquires Health Data Movers: Revolutionizing AI-Powered Healthcare

CitiusTech has acquired Health Data Movers, enhancing its expertise in healthcare technologies like Epic Systems and AI solutions. This partnership aims to boost healthcare efficiency, transform clinical workflows, and empower providers by integrating AI and automation into healthcare systems, enhancing patient outcomes and reducing costs.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 20-08-2025 13:26 IST | Created: 20-08-2025 13:26 IST
CitiusTech Acquires Health Data Movers: Revolutionizing AI-Powered Healthcare
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Mumbai, Maharashtra, India – CitiusTech, a prominent provider of healthcare technology solutions, has announced the acquisition of Health Data Movers, a firm known for its expertise in Epic Systems and other key healthcare platforms.

This strategic acquisition comes as healthcare providers strive to unify complex technology systems and accelerate innovation amidst the rising importance of AI and cloud technologies. Epic's digital backbone has been essential to this transformation, aiding digital adoption and embedding analytics directly into clinical workflows.

Combining CitiusTech's AI solutions with Health Data Movers' integration expertise creates a unique opportunity to embed intelligence and automation into core healthcare platforms. This partnership is set to minimize change management risks, enabling providers to enhance efficiency, patient care quality, and operational impact.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Potential GST Cut Could Slash Small Car Prices in India by 8%

Potential GST Cut Could Slash Small Car Prices in India by 8%

 India
2
UP's Forensic Leap: Revolutionizing Crime-solving with Technology

UP's Forensic Leap: Revolutionizing Crime-solving with Technology

 India
3
Tej Pratap Yadav's Scathing Critique of Congress' Bihar Rally

Tej Pratap Yadav's Scathing Critique of Congress' Bihar Rally

 India
4
Collision at Sea: Tensions Surge in South China Sea

Collision at Sea: Tensions Surge in South China Sea

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI-blockchain integration can strengthen threat detection and auditability

AI can strengthen energy efficiency and resilience in cultural heritage sites

Institutions, not tech advances, hold key to economic resilience during democratic backsliding

AI significantly boosts agricultural productivity and rural industry

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025