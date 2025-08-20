CitiusTech Acquires Health Data Movers: Revolutionizing AI-Powered Healthcare
CitiusTech has acquired Health Data Movers, enhancing its expertise in healthcare technologies like Epic Systems and AI solutions. This partnership aims to boost healthcare efficiency, transform clinical workflows, and empower providers by integrating AI and automation into healthcare systems, enhancing patient outcomes and reducing costs.
Mumbai, Maharashtra, India – CitiusTech, a prominent provider of healthcare technology solutions, has announced the acquisition of Health Data Movers, a firm known for its expertise in Epic Systems and other key healthcare platforms.
This strategic acquisition comes as healthcare providers strive to unify complex technology systems and accelerate innovation amidst the rising importance of AI and cloud technologies. Epic's digital backbone has been essential to this transformation, aiding digital adoption and embedding analytics directly into clinical workflows.
Combining CitiusTech's AI solutions with Health Data Movers' integration expertise creates a unique opportunity to embed intelligence and automation into core healthcare platforms. This partnership is set to minimize change management risks, enabling providers to enhance efficiency, patient care quality, and operational impact.
