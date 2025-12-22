Motilal Oswal Invests USD 72 Million in Sensa Core: A Leap in Indian Medical Device Manufacturing
Motilal Oswal Alternates invests USD 72 million in Sensa Core Medical Instrumentation for a significant minority stake. The investment will aid in product development and global expansion. Sensa Core, based in Hyderabad, is known for its in-vitro diagnostic devices and exports to over 78 countries.
Motilal Oswal Alternates announced on Monday a substantial USD 72 million investment in Sensa Core Medical Instrumentation, acquiring a significant minority stake.
The Hyderabad-based company, established in 2006, specializes in the design, development, and manufacture of in-vitro diagnostic devices. It is set to use the capital for product innovation and global market expansion.
With its electrolyte analysers used in over 40,000 hospitals and labs in India, Sensa Core also exports its products to 78 countries. The company's further diversification into glucometers, haemoglobin meters, and arterial blood gas analysers illustrates its commitment to innovation, according to Chairman Ravi Kumar Meruva.