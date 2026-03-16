Revolutionizing Lung Care: LTTS' AI-Powered Digital Twin Platform

L&T Technology Services has launched an AI-enabled digital twin platform for lung navigation and surgical planning. Integrating NVIDIA's AI infrastructure, the platform enhances precision through deep learning models and 3D visualization, improving pre-operative planning and respiratory diagnostics for clinicians.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 16-03-2026 17:10 IST | Created: 16-03-2026 17:10 IST
Revolutionizing Lung Care: LTTS' AI-Powered Digital Twin Platform
L&T Technology Services Limited has unveiled an advanced AI-powered digital twin platform for lung navigation, surgical planning, and respiratory diagnostics. This platform, a blend of LTTS' MedTech expertise and NVIDIA's AI infrastructure, promises enhanced precision and outcomes in medical imaging and diagnostics.

The platform's deep learning capabilities and direct integration with CT imaging workflows reconstruct comprehensive 3D digital twins of the lungs, offering an immersive and detailed visualization of anatomical structures for clinicians. This innovation enables simulated procedural pathways, particularly beneficial for bronchoscopy and biopsy planning.

CEO Amit Chadha highlighted the platform's potential to transform clinical visualization and precision care, while NVIDIA's David Niewolny lauded its contribution to precision medicine. As respiratory diseases rise, this technology could shift traditional imaging toward predictive, minimally invasive plans, improving patient-specific treatment paths.

