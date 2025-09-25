Left Menu

China's Bold Climate Commitment Counters US Scepticism

In stark contrast to US President Trump's climate science dismissal, Chinese President Xi Jinping announced ambitious climate goals at the UN Climate Summit. Xi's commitments include significant emission reductions and an increase in renewable energy, positioning China as a leader in global climate governance and challenging US scepticism.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-09-2025 14:11 IST | Created: 25-09-2025 14:11 IST
Chinese President Xi Jinping (File Photo/Reuters). Image Credit: ANI
In a striking counterpoint to U.S. President Donald Trump's recent comments dismissing climate science at the United Nations General Assembly, Chinese President Xi Jinping unveiled new ambitious Nationally Determined Contributions (NDCs) at the UN Climate Summit. Xi committed China to reducing net greenhouse gas emissions by 7% to 10% by 2035 from peak levels, assertively positioning the nation as a leader in global climate governance.

Xi delivered his statements during a virtual address from Beijing, emphasizing a comprehensive green transition plan despite global adversity, sharply contrasting Trump's dismissal of the matter. Xi criticized countries opposing green transitions and criticized dependence on renewables as a 'fake energy catastrophe' while voicing staunch support for low-carbon development.

Specific measures outlined by Xi include elevating non-fossil fuel energy consumption to over 30%, expanding wind and solar capacity to 3,600 gigawatts, and promoting new energy vehicles. He also called for developed nations to reduce emissions faster, assist developing countries, and uphold fairness in green transitions. China's proactive climate stance sharply contrasts with U.S. climate skepticism, underscoring China's pledge to take on multilateral environmental leadership.

(With inputs from agencies.)

