Zelenskiy says Ukraine is continuing attacks on Russia's oil refining sector
Ukraine is continuing to launch attacks on targets associated with Russia's oil sector in response to Russian strikes on energy targets, President Volodymyr Zelenskiy said on Friday. "The operation against the Russian oil refining sector is continuing -- in response to Russian strikes on Ukrainian energy facilities," Zelenskiy said on Telegram.
Russian officials reported several strikes on its oil industry targets in the past week without Ukrainian officials specifically claiming responsibility for them.