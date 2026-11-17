Russian strikes cause new outages in eight Ukrainian regions, official says
Russian strikes on Ukraine's energy infrastructure overnight caused power outages in eight Ukrainian regions, Deputy Energy Minister Artem Nekrasov said on Tuesday. Some consumers were left without power in the Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Chernihiv and Chernivtsi regions, he said.
"The situation is extremely difficult in the Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions. Since last week, Russia has been continuously attacking energy facilities in the Dnipro region," Nekrasov said.