Rugby-France name Jalibert at flyhalf for Argentina clash
France's Matthieu Jalibert will start at flyhalf for Saturday's Nations Championship clash against Argentina, alongside Antoine Dupont at scrumhalf, ending an injury crisis in the pivot position, coach Fabien Galthie said on Thursday. Team: 15-Theo Attissogbe, 14-Aaron Grandidier-Nkanang, 13-Kalvin Gourgues, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (captain), 8-Anthony Jelonch, 7-Charles Ollivon, 6-Esteban Capilla, 5-Mickael Guillard, 4-Florian Verhaeghe, 3-Sipili Falatea, 2-Peato Mauvaka, 1-Jean-Baptiste Gros
Replacements: 16-Maxime Lamothe, 17-Jefferson Poirot, 18-Regis Montagne, 19-Tyler Duguid, 20-Cameron Woki, 21-Gregory Alldritt, 22-Maxime Lucu, 23-Emilien Gailleton