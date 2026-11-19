Rugby-Montoya returns as Argentina make seven changes for France clash
Argentina captain Julian Montoya returned to the lineup as coach Felipe Contepomi made seven changes on Thursday for Saturday’s Nations Championship clash against France in Paris. Team: 15-Geronimo Prisciantelli, 14-Bautista Delguy, 13-Lucio Cinti, 12-Santiago Chocobares, 11-Ignacio Mendy, 10-Tomas Albornoz, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Facundo Isa, 7-Juan Martin Scelzo, 6-Juan Martin Gonzalez, 5-Tomas Lavanini, 4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Julian Montoya, 1-Boris Wenger
Replacements: 16-Facundo Bosch, 17-Mayco Vivas, 18-Joel Sclavi, 19-Efraín Elias, 20- Pedro Rubiolo, 21-Pablo Matera, 22-Agustin Moyano, 23-Rodrigo Isgro (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)