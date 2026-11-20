Rugby-Fiji recall Hughes, Ikanivere to captain against Italy
Fiji have made three changes among the forwards but kept the same backline for their Nations Championship clash against Italy in Udine on Saturday. Team: 15-Ponipate Loganimasi, 14-Selesitino Ravutaumada, 13-Setareki Bituniyata, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Ben Volavola, 9-Frank Lomani, 8-Nathan Hughes, 7-Kitione Salawa, 6-Mesake Vocevoce, 5-Isoa Nasilasila, 4-Setareki Turagacoke, 3-Luke Tagi, 2-Tevita Ikanivere (captain), 1-Peni Ravai
Replacements: 16-Zuriel Togiatama, 17-Vilikesa Nairau, 18-Marika Parker, 19-Joseva Tamani, 20-Etonia Waqa, 21-Terio Tamani, 22-Caleb Muntz, 23-Iosefo Masi. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town)